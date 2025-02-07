Это не всегда зло. Тренер рассказал, на каких частях тела жир не вреден

Многие женщины стремятся иметь стройные ножки и подтянутые ягодицы, и это абсолютно нормальное желание. Однако, стоит помнить, что красота и здоровье - это не всегда одно и то же.

На каких частях тела жир не вреден, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Жир - это не всегда зло

Жир в организме выполняет важные функции. Он является источником энергии, защищает внутренние органы и помогает регулировать температуру тела. Проблема возникает тогда, когда жира становится слишком много. Однако, не весь жир одинаков.

Виды жира и их влияние на здоровье

Существует два основных вида жира: подкожный и висцеральный. Висцеральный жир, который накапливается вокруг органов брюшной полости, является более опасным для здоровья, чем подкожный. Именно он связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем.

Подкожный жир, особенно тот, что находится на бедрах и ягодицах, считается менее вредным. Он отдает жир только тогда, когда организм действительно нуждается в энергии, например, во время беременности или кормления грудью.

Гормоны и жировые отложения

На распределение жира в организме влияют гормоны, такие как адреналин и инсулин. Висцеральный жир более чувствителен к адреналину, тогда как подкожный - к инсулину.

Жировая ткань также вырабатывает гормоны, называемые адипокинами. Некоторые из них, такие как адипонектин, полезны для здоровья, поскольку они улучшают чувствительность к инсулину и защищают от атеросклероза. Подкожный жир, особенно в области бедер и ягодиц, способствует выработке адипонектина.

Эстроген и женская фигура

Высокий уровень эстрогена в женском организме способствует накоплению жира на бедрах и ягодицах. Это связано с тем, что эстроген готовит организм к беременности и кормлению грудью, создавая запасы энергии.

Жир на бедрах и ягодицах - это не всегда плохо. Важно следить за общим количеством жира в организме и помнить, что подкожный жир, особенно у женщин, может быть даже полезным для здоровья. Главное - вести здоровый образ жизни и питаться сбалансировано.