"Это защитный механизм": Притула объяснил, можно ли шутить о войне и смерти

"В фильме "Тед" или "Тед 2", который я смотрел в прошлой жизни, этот мишка на каком-то вечере стендапа, когда человек вышел на сцену и говорит: импровизируем, назовите мне какую-то дату. Мишка говорит: 11 сентября. Этот говорит: ну, чувак, прекрати. Скажите мне какое-то место… Мишка: башни-близнецы!" – говорит он.

То есть страшная трагедия в истории Америки и мира, ужасный теракт, но американцы переступили через этот болевой порог и позволяют себе шутить над этим.

"Я подозреваю, когда-нибудь в украинском обществе не будет страшным грехом говорить о войне сквозь призму юмора. В конце концов, юмор спасает нас от того, чтобы не сойти с ума. Украинцы являются чемпионами мира по мемотворению. Это защитный механизм", - пояснил Притула.