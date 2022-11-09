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"Это защитный механизм": Притула объяснил, можно ли шутить о войне и смерти

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Юмор – это защитный механизм, позволяющий не сойти с ума даже в самые тяжелые времена. Поэтому ничего крамольного в шутках на любую тему не нужно искать.

Такое мнение шоумен и волонтер Сергей Притула высказал в интервью РБК-Украина.

"В фильме "Тед" или "Тед 2", который я смотрел в прошлой жизни, этот мишка на каком-то вечере стендапа, когда человек вышел на сцену и говорит: импровизируем, назовите мне какую-то дату. Мишка говорит: 11 сентября. Этот говорит: ну, чувак, прекрати. Скажите мне какое-то место… Мишка: башни-близнецы!" – говорит он.

То есть страшная трагедия в истории Америки и мира, ужасный теракт, но американцы переступили через этот болевой порог и позволяют себе шутить над этим.

"Я подозреваю, когда-нибудь в украинском обществе не будет страшным грехом говорить о войне сквозь призму юмора. В конце концов, юмор спасает нас от того, чтобы не сойти с ума. Украинцы являются чемпионами мира по мемотворению. Это защитный механизм", - пояснил Притула.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Притула сделал очень жесткое пожелание Путину.

А также мы рассказывали, что Притула признался, что именно его заставляет плакать во время войны.

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Сергей Притула