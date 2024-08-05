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"Это уже не мода, а болезнь красоты". Врач Богомолец рассказала об ужасах филлеров и накачивании губ

Понедельник 05 августа 2024 14:01
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"Это уже не мода, а болезнь красоты". Врач Богомолец рассказала об ужасах филлеров и накачивании губ Фото: Не вредно ли накачивать губы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Известный врач Ольга Богомолец рассказала, что думает о современной моде накачивать губы и скулы филлерами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео ТСН на YouTube.

Что думает врач о филлерах и накачивании губ

"На самом деле, это уже не мода, а болезнь красоты", - заявила Ольга, комментируя, что думает о моде колоть в филлеры.

По ее словам, погоня за красотой - свидетельствует о неуверенности женщины и навязывании стандартов красоты социумом.

Эксперт рассказала, что сейчас некоторые женщины самостоятельно колют себе губы. Это делать категорически нельзя.

"Сейчас эта специальность не сертифицирована. Есть медсестры, которые колют женщинам филеры, а мы потом их находим на щеке под глазом, у одной женщины была вся шея в узлах", - сказала Богомолец.

Для справки

Ольга Вадимовна Богомолец - врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, выдающийся украинский государственный и общественный деятель, народный депутат Украины (2014-2019), член Американской академии дерматологии и Европейской академии дерматологии и венерологии, лауреат конкурсов.

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