"Это вообще законно?". Трансгендерная дочь Маска раскрыла шокирующую правду о своем рождении

Трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска, Вивьен Дженна Уилсон, раскритиковала своего отца за вероятное использование искусственного оплодотворения (ЭКО) с выбором пола будущего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсеть девушки в Threads .

В первом браке с Джастин Уилсон в 2004 году у Илона Маска с помощью ЭКО родились сыновья-близнецы Гриффин и Ксавьер.

После развода миллиардера с их матерью и начала его отношений с актрисой Талулой Райли, Ксавьер прекратил с ним общение.

В 2022 году стало известно, что он завершил трансгендерный переход, официально сменил пол и имя на Вивьен Дженну Уилсон.

Тогда девушка также заявила, что не хочет иметь никакой связи со своим биологическим отцом. Вивьен Дженна Уилсон (фото: instagram.com/vivllainous)

В своей заметке в Threads Вивьен сделала неожиданное признание: ее родители сознательно выбрали для нее мужской пол при рождении.

Дочь Илона Маска резко высказалась, назвав свой изначальный пол "приобретенным товаром".

Вивьен заявила, что никогда не соглашалась с этим и выражала свое несогласие разными способами.

"Мой пол при рождении был товаром, который покупался и оплачивался. Поэтому когда я была женственной в детстве, а затем стала трансгендером, я пошла против продукта, который был продан. То ожидание мужественности, против которого мне пришлось бунтовать всю свою жизнь, было денежной транзакцией... Как, черт возьми, это законно?", - заявила она на днях в соцсетях. Вивьен Дженна Уилсон (фото: instagram.com/vivllainous)

К слову, в апреле 2023 года владелец Twitter, SpaceX и Tesla Илон Маск высказался за пожизненное заключение для лиц, которые разрешают смену пола несовершеннолетним или проводят соответствующие хирургические вмешательства.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни", - написал предприниматель в X (бывший Twitter).

Отметим, что в целом миллиардер стал отцом уже 14-й раз.

Первая жена родила ему 6 сыновей, старший из которых умер младенцем.

С канадской певицей Grimes, по имеющейся информации, Маск имеет троих детей с оригинальными именами: сыновей X Æ A-12 (читается как Экс Эш Эй-Твелв) и Техно Механикус и дочь Эксу Дарк Сидерель (ее родители называют Y). Дочь Илона Маска Экса (фото: x.com/grimezsz)

Наследников Маску подарили также писательница Эшли Сент Клер и директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink Шивон Зилис.

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