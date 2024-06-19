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"Это не диета". Тренер Мандзяк рассказал, поможет ли похудеть интервальное голодание

Фото: Тренер рассказал правду об интервальном голодании (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Интервальное голодание (фастинг) - это очень популярная сейчас система питания, которая, по словам экспертов, помогает сбросить лишний вес и оздоровить организм. Так ли это, приводит ли такая схема к омоложению организма, как обещают некоторые ученые и эксперты?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Что думает украинский фитнес-тренер об интервальной голодовке

Виктор отметил, что интервальное голодание - это всего лишь режим питания, согласно которому люди потребляют пищу не в течение 15 часов, а в течение 8, 6, иногда даже 4 часов.

"Это не диета, это просто режим питания", - отметил Мандзяк.

По его словам, интервальное голодание будет способствовать долголетию только тогда, когда в организме будет уменьшаться количество жира.

"А будет ли это - не простой вопрос. Потому что, когда человек голодает, например, 16 часов, после этого промежутка он очень голоден и не исключено, что он может съесть слишком много", - сообщил тренер.

Таким образом, после длительного голодания тяга человека к калорийным продуктам может быть очень сильна, а это повлечет за собой переедание жирными продуктами.

"Нужно понимать, что интервальное голодание - это всего лишь режим питания и не является самостоятельной диетой. Вы должны знать, что есть в течение дня, независимо от того, когда у вас пищевое окно", - резюмировал Виктор.

Для справки

Интервальное голодание (англ. Intermittent Fasting, IF) - это подход к питанию, предполагающий циклическое чередование периодов поста (голодания) с периодами приема пищи.

Основные принципы интервального голодания включают в себя:

Периоды голодовки

Во время этих периодов человек ограничивает еду или полностью воздерживается от еды в течение определенного времени. Это может быть от 12 до 24 часов или более, в зависимости от конкретного подхода к интервальному голоданию.

Периоды приема пищи (окна питания)

Это временные интервалы, когда человек может употреблять пищу. Их продолжительность может также варьироваться от нескольких часов до более длительных периодов.

Типичные методы интервального голодания включают в себя:

  • 16/8 метод (LeanGains): Этот метод включает 16 часов голодания и 8 часов приема пищи. Например, человек может есть еду с 12:00 до 20:00, а остальное время воздерживаться от еды.

  • 5:2 Метод: Этот подход предусматривает 5 дней с нормальным питанием и 2 дня голодания, когда потребляется только очень ограниченное количество калорий (обычно до 500-600 ккал).

  • Eat-Stop-Eat: Это метод, когда человек выбирает один или два раза в неделю для полного 24-часового голодания.

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