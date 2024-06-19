"Это не диета". Тренер Мандзяк рассказал, поможет ли похудеть интервальное голодание

Что думает украинский фитнес-тренер об интервальной голодовке

Виктор отметил, что интервальное голодание - это всего лишь режим питания, согласно которому люди потребляют пищу не в течение 15 часов, а в течение 8, 6, иногда даже 4 часов.

"Это не диета, это просто режим питания", - отметил Мандзяк.

По его словам, интервальное голодание будет способствовать долголетию только тогда, когда в организме будет уменьшаться количество жира.

"А будет ли это - не простой вопрос. Потому что, когда человек голодает, например, 16 часов, после этого промежутка он очень голоден и не исключено, что он может съесть слишком много", - сообщил тренер.

Таким образом, после длительного голодания тяга человека к калорийным продуктам может быть очень сильна, а это повлечет за собой переедание жирными продуктами.

"Нужно понимать, что интервальное голодание - это всего лишь режим питания и не является самостоятельной диетой. Вы должны знать, что есть в течение дня, независимо от того, когда у вас пищевое окно", - резюмировал Виктор.

Для справки

Интервальное голодание (англ. Intermittent Fasting, IF) - это подход к питанию, предполагающий циклическое чередование периодов поста (голодания) с периодами приема пищи.

Основные принципы интервального голодания включают в себя:

Периоды голодовки

Во время этих периодов человек ограничивает еду или полностью воздерживается от еды в течение определенного времени. Это может быть от 12 до 24 часов или более, в зависимости от конкретного подхода к интервальному голоданию.

Периоды приема пищи (окна питания)

Это временные интервалы, когда человек может употреблять пищу. Их продолжительность может также варьироваться от нескольких часов до более длительных периодов.

Типичные методы интервального голодания включают в себя: