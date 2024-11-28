Это не враг. Тренер четко объяснил, какие масла можно употреблять при похудении

Масло - важная составляющая рациона, ведь оно содержит жирные кислоты, необходимые для здоровья. Однако вопросы выбора, способов использования и влияния на похудение часто вызывают споры.
Какие масла есть, чем они полезны и как их правильно использовать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
Организм человека самостоятельно производит омега-9-жирные кислоты, но омега-3 и омега-6 мы получаем только с пищей, поэтому они называются незаменимыми.
Оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 в рационе - 4:1, но у большинства людей этот баланс нарушен из-за избытка омега-6.
Тренер советует разнообразить потребление масел, чтобы обеспечить баланс жирных кислот.
Жарка - это потенциальная опасность для здоровья, ведь перегретое масло образует канцерогены. Обращайте внимание на температуру дымления - показатель, когда масло начинает гореть:
Для жарки выбирайте рафинированные масла с высокой температурой дымления или топленое масло (ГХИ).
Масло должно оставаться в рационе даже при снижении веса, но в пределах суточной нормы жиров:
По словам Юрия, жир нужен для здоровья, поэтому вместо исключения жиров выбирайте качественные источники и контролируйте их количество.
Разнообразьте масла в рационе – не ограничивайтесь одним.
Для салатов используйте нерафинированные масла (льняное, оливковое Extra Virgin).
Для жарки - рафинированные масла с высокой температурой дымления.
Контролируйте количество жиров, но не отказывайтесь от них полностью.
Масло - это не враг вашего похудения или здоровья, если вы выбираете их правильно и используете в умеренном количестве.
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