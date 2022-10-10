Это верный путь к деменции: как нельзя делать, чтобы уберечь разум

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 миллионов человек живут с деменцией во всем мире, и есть почти 10 миллионов новых случаев каждый год. Пока нет лекарства, и нет надежного способа предотвратить это состояние, выбор образа жизни, как вот отказ от курения, полноценный сон, физические упражнения помогают снизить вероятность.

Деменция не является частью старения

Хотя деменцию чаще всего диагностируют у пожилых людей, она не является неизбежным следствием старения. Деменция вызвана разными факторами, включая болезни, травмы и генетические аномалии.

Возраст является наиболее значимым фактором риска деменции и вероятность развития заболевания возрастает с возрастом. Это объясняется тем, что, как и многие другие состояния, наше тело с возрастом подвергается общему износу. Мозг не исключение.

Большинство людей с деменцией имеют возраст 65 лет и старше.

Однако другие факторы, такие как семейная история, выбор образа жизни и здоровье, также могут играть роль.

Семейная история

Наличие члена семьи с деменцией увеличивает риск развития этого заболевания. Однако важно отметить, что у многих людей с историей семейной деменции никогда не появляются симптомы. Напротив, у многих людей без домашней истории деменции она развивается.

В настоящее время доступны тесты, чтобы определить, есть ли у человека определенные генетические мутации, связанные с повышенным риском деменции. Однако ни один тест не идеален, и результаты следует интерпретировать в контексте личной истории болезни человека и семейной истории.

Медицинские условия

Хотя точная причина деменции неизвестна, считается, что она связана с разными факторами, в частности, возрастом, генетикой и выбором образа жизни.

Некоторые заболевания могут увеличить риск развития деменции. Например, люди, перенесшие инсульт, болезнь сердца или болезнь Паркинсона, имеют больше шансов на развитие деменции, чем те, кто их не перенес.

Воздействие токсинов

Люди, подвергающиеся воздействию определенных химических веществ и металлов, таких как свинец или ртуть, могут иметь повышенный риск развития деменции.

Если вы подверглись воздействию этих токсинов, необходимо обратиться за медицинской помощью и следить за своими когнитивными функциями на предмет любых изменений.

Уровень образования

Исследования выявили, что люди с более низким уровнем образования имеют большую вероятность развития деменции. Исследование наблюдало за шестью тысячами людей в течение двенадцати лет и обнаружило, что те, кто учился меньше лет, имели вдвое больше шансов развить деменцию, чем люди с более высоким образованием.

Ученые предположили, что обучение на протяжении жизни может оказать положительное влияние на когнитивное здоровье.

Травмы головного мозга

Врач говорит, что сильная травма головы может увеличить риск развития деменции в дальнейшем.

"Если вы озабочены своими рисками, обратитесь к своему врачу для получения дополнительной информации", - добавил доктор Митчелл.