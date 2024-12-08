"Это не выполняет 90% людей": тренер назвал 6 важных факторов во время похудения

Не сидите на моно-диетах

По словам тренера, человек долго не сможет так питаться, когда меню состоит из очень ограниченного количества продуктов. К тому же организм не будет в достаточном количестве получать необходимые питательные вещества.

Даже если вы похудеете, то вы не сможете так питаться в дальнейшем. Это временный эффект и, скорее всего, потеряете мышцы и в ближайшее время вес вернется назад.

Не покупайте кристаллический сахар

Эксперт советует перестать покупать кристаллический сахар домой и сахаросодержащие продукты. Все потому, что его и так более чем достаточно находится почти во всех промышленных продуктах, сладостях, соках, кетчупах, сосисках, хлебе, йогурте и в быстрых завтраках.

Сахар не насыщает, а только вредит здоровью, если переедать и если уже есть избыточный вес и малая активность. Норма - 30 г в сутки добавленного сахара.

Делайте акцент на белках

Основной акцент в рационе должен быть на белки - мясо нежирное, рыбу, яйца, сыр и бобовые. Это строительный материал для организма. К тому же организму, чтобы переварить его и усвоить, нужно потратить около 30% энергии из потребленных продуктов.

Контролируйте потребление жиров, потому что они самые калорийные среди нутриентов. Важно, чтобы это были растительные жиры, а также частично животные, а именно: оливковое, льняное масло, орехи не жареные, жирные сорта рыбы и морепродукты.

Не покупайте полностью обезжиренные продукты. Учитывайте жиры из мяса, рыбы, яиц. Даже сала немного можно съесть и это полезно.

"Если вы весите 70 кг, то ваша дневная норма 48-70 г жиров. Избегайте транс жиров, это в выпечке дешевой и жареной продукции, чипсах, картофеле фри и нагетсах. То есть жиры нужны, но контролируйте количество и их качество", - отметил тренер.

Выбирайте сочные фрукты

Старайтесь выбирать фрукты и ягоды, которые более сочные и кислые. Все потому, что они меньше содержат сахару.

Такие фрукты, как банан и авокадо, следует минимизировать, поскольку они достаточно калорийны. В банане много углеводов, а в авокадо жиров, хотя они полезны.

Предпочитайте чистую воду, а не соки и компоты.

Регулярный спорт

Физические нагрузки дадут получить хорошую форму тела, и дополнительно сожгут калории и поддержат здоровье опорно-двигательного аппарата.

Если вы новичок, то стоит начать с ходьбы минимум час в день (7000 шагов).

К тому же не стоит забывать о регулярном сне - 7-8 часов в день. Также старайтесь завтракать, чтобы не переедать на вечер и в среднем есть три раза в день.

Считайте калории

Загрузите приложение, которое подсчитывает калории, чтобы знать, сколько белков, жиров, углеводов в том или ином продукте содержится.

Кроме того, важно заранее планировать свой рацион в день.

"Этот пункт не выполняет 90% людей, которые хотят похудеть, они не знают, что будут есть, заранее не закупают соответствующие продукты, не готовят, а тогда уже едят то, что под руку попадется. 50% тарелочки должно занимать овощи и зелень, от этого вы не поправитесь", - говорится в сообщении.

Овощи содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и придает сытость и это также минимум калорий.

Планируйте покупки продуктов заранее, чтобы 80% - это были полезны и питательны, а 20% - вкусности.

Кофе стоит покупать обычный, ведь в нем содержится всего 2 ккал. В то время как в латте и капучино порция 180 мл составляет 100-150 ккал.