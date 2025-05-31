Видео с кастинга новой Гермионы разорвало сеть: "Напоминает Эмму Уотсон"

В сети появился фрагмент с кастинга Арабеллы Стэнтон, которая сыграет в сериале "Гарри Поттер" от HBO.
Ролик быстро стал вирусным, вызвав восторг среди фанов. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В клипе Арабелла читает некоторые хорошо известные строки своей героини Гермионы, демонстрируя уверенную игру и эмоциональность. Многим пользователям девочка напомнила юную Эмму Уотсон.
Четкая дикция, выражение лица, интонация - все это идеально иллюстрирует знаменитую героиню, в частности в образе ее первой исполнительницы.
Хотя одни остались в восторге от такой игры, другим показалось, что девочка просто копирует манеры своей предшественницы.
Новую Гермиону сыграет британская актриса, которая ранее участвовала в мюзиклах "Matilda The Musical" и "Starlight Express".
В мае 2025 года HBO официально объявили ее исполнительницей роли в сериальной адаптации "Гарри Поттера". Партнерами девочки по съемочной площадке стали Доминик Маклафлин (Гарри Поттер) и Аластейр Стоут (Рон Уизли).
Отметим, что актеров выбирали среди 30 тысяч кандидатов. И по словам создателей, "талант этого трио - настоящее чудо".
Также мы рассказывали ранее, как выбор актеров на роли учителей и жителей Хогвартса спровоцировал скандал в сети. Многим не понравилось, что Снейпа сыграет темнокожий актер Паапа Эссиду.
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При написании материала были использованы следующие источники: видео из Instagram-аккаунта Cineatomy и комментарии под ним, Wikipedia.