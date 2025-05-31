Видео с кастинга новой Гермионы разорвало сеть: "Напоминает Эмму Уотсон"
В сети появился фрагмент с кастинга Арабеллы Стэнтон, которая сыграет в сериале "Гарри Поттер" от HBO.
Ролик быстро стал вирусным, вызвав восторг среди фанов. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В клипе Арабелла читает некоторые хорошо известные строки своей героини Гермионы, демонстрируя уверенную игру и эмоциональность. Многим пользователям девочка напомнила юную Эмму Уотсон.
Четкая дикция, выражение лица, интонация - все это идеально иллюстрирует знаменитую героиню, в частности в образе ее первой исполнительницы.
- "Она великолепна. Ее диалоги и экспрессия - на высоте"
- "Она идеально подходит на эту роль! Она напоминает мне Эмму Уотсон и Дженну Ортегу в одном лице"
- "Гермиона из книг именно такая".
- "Новая Гермиона милая и попала в образ. Кастинг Снейпа - отстой".
- "Ого, я на мгновение подумал, что это говорит оригинальная Гермиона. Звучит очень похоже на нее. У нее также есть выражения лица. Пока что кажется, что они сделали правильный выбор".
- "Боже, она идеальна! Книжка точная и умеет играть".
- "Она идеальна! Точно как в книге и умеет играть".
Хотя одни остались в восторге от такой игры, другим показалось, что девочка просто копирует манеры своей предшественницы.
- "Почему она звучит как Эмма Уотсон?"
- "Она имитирует Эмму".
- "Она идеальна в речи. Но совсем не так, как в книжках. И это не должно измениться в римейке. Но в наше время все должно быть по-новому".
- "Девочка так много смотрела фильмов, что подражает Эмме. Это забавно, ведь Эмма, как известно, была плохой в уникальном смысле. Сходство вряд ли является совпадением".
- "Она потрясающая, но чувствуется, что она играет Эмму Уотсон вплоть до выражения лица. Я просто не понимаю, зачем переделывать то, что так хорошо сработало в первый раз".
Что известно об Арабелле Стэнтон
Новую Гермиону сыграет британская актриса, которая ранее участвовала в мюзиклах "Matilda The Musical" и "Starlight Express".
В мае 2025 года HBO официально объявили ее исполнительницей роли в сериальной адаптации "Гарри Поттера". Партнерами девочки по съемочной площадке стали Доминик Маклафлин (Гарри Поттер) и Аластейр Стоут (Рон Уизли).
Отметим, что актеров выбирали среди 30 тысяч кандидатов. И по словам создателей, "талант этого трио - настоящее чудо".
Новые Гермиона, Гарри и Рон (фото: instagram.com/hbo)
Также мы рассказывали ранее, как выбор актеров на роли учителей и жителей Хогвартса спровоцировал скандал в сети. Многим не понравилось, что Снейпа сыграет темнокожий актер Паапа Эссиду.
Вас также может заинтересовать:
- Раскрыты безумные гонорары детей-звезд нового "Гарри Поттера"
- Звезда "Гарри Поттера" шокировала заявлением о состоянии здоровья
- Педро Паскаль разозлился на Джоан Роулинг.
При написании материала были использованы следующие источники: видео из Instagram-аккаунта Cineatomy и комментарии под ним, Wikipedia.