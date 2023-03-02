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"Это убийца коленей и позвоночника": врач рассказал, почему стул так вреден

Фото: Почему вредно сидеть на стуле (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сидеть на стуле - это самая неприродная поза. Также это занятие чревато проблемами с коленями и позвоночником.

О том, почему же сидеть на стуле так вредно рассказал в Instagram врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Почему стул так вреден

Врач отметил, что анатомически и генетически человеческий организм не приспособлен для сидения на стуле. Как известно, сам стул был изобретен не так давно.

"Самая неестественная поза – это сиденье на стуле! Лучше всего для человека стоять или лежать!" - написал Скрыпник.

Медик обратил внимание на то, что когда мы стоим, то позвоночник поддерживается всем скелетом, мышцами верхних и нижних конечностей, мышцы также находятся в тонусе. А когда мы сидим - то мышцы расслабляются и позвонки давят на межпозвонковые диски.

П словам врача, ранее гимназисты учились стоя, а сейчас в некоторых выставочных залах и офисах есть высокие столы без стульев.

"Человек создан, чтобы не сидеть, а постоянно быть в движении! Мы знаем, что на Востоке люди сидят на полу со скрещенными ногами (тем самым мышцы спины находятся в тонусе). Помните рисунки, когда древние римляне вообще ели, пили, общались и встречали гостей лежа?" - напомнил медик.

Что делать, чтобы не угробить здоровье

Доктор советует укреплять мышцы спины, заниматься спортом, быть активными. Если работа у вас сидячая, то делайте перерыв каждые 15 минут.

Напомним, что в марте на Землю обрушатся магнитные бури.

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