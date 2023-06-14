Это ваша ответственность. Нутрициолог рассказала, как правильно строить отношения детей с едой

Отношения с пищей являются важной составляющей становления и формирования личности. От этого может зависеть и здоровье, и самооценка, и даже взаимоотношения с окружающими людьми. Поэтому закладывать основы этих знаний детям нужно с момента первого знакомства с едой.

Как это правильно делать, рассказала нутрициолог София Рожко на своей странице в Instagram .

Позаботьтесь о первой встрече

То, как ребенок познакомится с продуктами и текстурами, будет влиять на его питание. Пытайтесь сделать это вкусно и разнообразно с момента первого прикорма.

Также не заставляйте их есть то, что точно не ели бы сами. Иначе она может отказаться от предложенных блюд, и с этим будет трудно справиться.

Ответственность обеих сторон

Вы отвечаете за то, что стоит на столе, но ребенок решает, сколько есть и есть ли вообще. Эксперт пишет, что в этом процессе ответственны обе стороны.

"Вы выбираете, что именно лежит на столе, и это ваше поле. Но вы не можете выбирать, сколько съест ваш ребенок. Это его зона ответственности", - отмечает специалист.

Запаситесь терпением

Бывают моменты, когда ребенок отказывается от предложенных блюд и начинает диктовать свои требования. В отчаянии родители начинают предлагать все, что есть дома, только чтобы ребенок поел.

Однако тогда ребёнок поймет, что может манипулировать вами. Впоследствии, когда малыши будут становиться старше, вернуть все назад будет труднее.

Вкусы будут меняться

"То, что нравилось вчера, сегодня бросается на пол и в лучшем случае - достанется собаке", - пишет врач.

По ее словам, это нормально, особенно в возрасте 1,5-3 года. С резкими изменениями вкусов можно работать, однако важно не поддаваться манипуляции ребенка.

Еда - больше чем просто еда

Ребенок может терять аппетит, когда ему страшно или когда он перевозбужден. И это не катастрофа. Родителям нужно просто принять тот факт, что когда ребенок будет готов есть, он скажет об этом.

"Знакомьтесь с ребенком, его вкусами, давайте ему выбор быть собой, принимайте его решение, рядом. Лучше несколько раз предложить, чем запихнуть нежелательное. Или просто принять тот факт, что этот прием пищи не состоится", - подытожила нутрициолог.