"Это уникальный дар природы": нутрициолог назвала овощ, который обязательно нужно есть

В чем польза свеклы?

Латинское название свеклы - Beta vulgaris. В овоще содержатся беталаины, бетацинианы.

Эксперт отметила, что в свекле есть разные нутриенты (витамины, минеральные вещества), но уникальность красной свеклы заключается не в ее пищевой ценности.

Функционально важнейшими фитохимическими веществами красной свеклы, которые обеспечивают преимущества, выходящие за рамки обычного понимания,являются именно вторичные метаболиты: беталаины, фенольные соединения и нитраты. Которые в сочетании с макро- и микронутриентами создают нечто удивительное.

Что такое бетаин

Больше ни в одной овощной культуре бетаин не содержится. В организме бетаин входит в состав ферментов, способствующих усвоению белков в организме, улучшает работу печени. Современной наукой изучается применение бетаина при болезни Альцгеймера. Также медициной уже собраны данные, что высокое потребление бетаина может предотвратить риск развития рака молочной железы.

Свекольные пигменты

Свекольные пигменты - это антиоксиданты, которые защищают наши эриторициты, мембраны и липиды от окисления, благодаря способности делать донорировать электроны и уничтожать свободные радикалы.

Как лучше есть свеклу

Свеклу нужно есть в сыром, отварном и запеченном виде. Вы можете делать салаты из этого овоща, тушить его, квасить.