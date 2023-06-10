Это точно не понравится мужчинам во время секса. Топ женских ошибок

Поцелуй взасос

Не все мужчины любят слишком развратные поцелуи. Большинству не нравится, когда женщины буквально "жуют" их губы.

Особенно внимательно следует следить за слюной. Ваш партнер может вам не сказать, но очень слюнявый поцелуй не то, что он от вас ожидает.

Укусы и царапины

Кусая любовника, вы представляете себя страстной хищницей. Но будьте осторожны с некоторыми чувствительными местами.

К примеру, активно кусать соски мужчины в порыве страсти не нужно. То же касается и более интимных и более хрупких мест на теле вашего любовника.

Сухие методики

Многие женщины забывают одно важное правило: ласкать мужской половой орган руками "на сухую" нельзя. Это не доставляет ему никакого удовольствия.

Всегда добавляйте силиконовую смазку. Этот волшебный тюбик значительно улучшает качество секса, поэтому его следует всегда держать рядом.

Монотонность

На самом деле на стволе полового органа мужчины как таковых эрогенных зон нет. Поэтому ласкать только его и ждать оргазма - бессмысленно.

Используйте различные техники во время ласки, и ваш любимый получит незабываемое удовольствие.

Чрезмерная стимуляция

Самое чувствительное место - головка полового члена. Так что ни за что не усиливайте нажим, не ускоряйте темп и уж тем более не задевайте ее зубами в порыве оральных ласк.

Помните, что лучший способ достичь гармонии в сексе - разговаривать. Только так вы научитесь делать друг другу приятно.