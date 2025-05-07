"Это опустошает". Звезда "Сплетницы" впервые прокомментировала смерть коллеги Мишель Трахтенберг

Исполнительница роли Блэр до сих пор искренне ценит дружеские связи, которые удалось сформировать на съемочной площадке "Сплетницы". Именно поэтому новость о смерти Трахтенберг стала настоящим ударом для актрисы. В том числе и потому, что они были одного возраста - Мишель не стало в 39.

"Это опустошает", - вздохнув сказала она.

Лейтон навсегда запомнила Мишель как талантливого и прекрасного человека. Новость о ее смерти стала трагедией для всех, кто был с ней знаком.

"Она была замечательным, талантливым человеком, и все ее любили. Это очень, очень грустно для всех, кто ее знал", - поделилась она.

Мишель Трахтенберг в сериале "Сплетница" (скриншот)

Актриса также высказалась о наследии шоу, которое принесло ей славу. Даже сегодня сериал продолжает собирать новых зрителей.

"Теперь я вижу, что (наследие шоу - ред) продолжает жить - в некоторых аспектах даже больше, чем тогда. И это невероятно", - сказала она.

Лейтон Мистер о Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Также актриса не обошла тему лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые прокатились по городу в январе этого года. Стихийное пламя полностью уничтожило дом звезды.

"Я смотрю на Лос-Анджелес, где живу, и хочу, чтобы он расцветал, справлялся и жил - и я знаю, что так и будет. Но это не однодневное событие, которое уже завершилось. Это продолжается... Это как американские горки: иногда всё нормально, а иногда наступают более сложные моменты. Лучшее, что я могу сделать - это двигаться шаг за шагом. Есть много людей в такой же ситуации, и это не добавляет оптимизма. Но в то же время я знаю, что я не одна", - поделилась она.

Лейтон Мистер о пожарах в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

Трахтенберг нашли мертвой в собственной квартире в Нью-Йорке 26 февраля в возрасте 39 лет. Официальную причину смерти обнародовали 16 апреля: актриса умерла от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Такая причина считается естественной.

Ранее также звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров" эмоционально отреагировали на смерть Мишель Трахтенберг.