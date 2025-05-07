"Это опустошает". Звезда "Сплетницы" впервые прокомментировала смерть коллеги Мишель Трахтенберг

После завершения легендарной драмы Лейтон Мистер сумела сохранить теплые отношения с несколькими коллегами. Среди таких была Мишель Трахтенберг, которая скоропостижно скончалась в феврале этого года.
Впервые Лейтон решилась прокомментировать, какой навсегда запомнила коллегу и подругу. Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Flaunt.
Исполнительница роли Блэр до сих пор искренне ценит дружеские связи, которые удалось сформировать на съемочной площадке "Сплетницы". Именно поэтому новость о смерти Трахтенберг стала настоящим ударом для актрисы. В том числе и потому, что они были одного возраста - Мишель не стало в 39.
"Это опустошает", - вздохнув сказала она.
Лейтон навсегда запомнила Мишель как талантливого и прекрасного человека. Новость о ее смерти стала трагедией для всех, кто был с ней знаком.
"Она была замечательным, талантливым человеком, и все ее любили. Это очень, очень грустно для всех, кто ее знал", - поделилась она.
Актриса также высказалась о наследии шоу, которое принесло ей славу. Даже сегодня сериал продолжает собирать новых зрителей.
"Теперь я вижу, что (наследие шоу - ред) продолжает жить - в некоторых аспектах даже больше, чем тогда. И это невероятно", - сказала она.
Также актриса не обошла тему лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые прокатились по городу в январе этого года. Стихийное пламя полностью уничтожило дом звезды.
"Я смотрю на Лос-Анджелес, где живу, и хочу, чтобы он расцветал, справлялся и жил - и я знаю, что так и будет. Но это не однодневное событие, которое уже завершилось. Это продолжается... Это как американские горки: иногда всё нормально, а иногда наступают более сложные моменты. Лучшее, что я могу сделать - это двигаться шаг за шагом. Есть много людей в такой же ситуации, и это не добавляет оптимизма. Но в то же время я знаю, что я не одна", - поделилась она.
Трахтенберг нашли мертвой в собственной квартире в Нью-Йорке 26 февраля в возрасте 39 лет. Официальную причину смерти обнародовали 16 апреля: актриса умерла от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Такая причина считается естественной.
Ранее также звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров" эмоционально отреагировали на смерть Мишель Трахтенберг.
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