"Это стыд". Звезду "Холостяка" обвинили в пренебрежительном отношении к людям с эпилепсией

Участница "Холостяка-13" и тату-мастер Виктория Клочко рассказала о "самом кринжевом сеансе тату" и нарвалась на хейт. Девушку обвинили в пренебрежительном отношении к людям с эпилепсией.

В подкасте "Тату Балачки" Виктория поделилась историей из начала своей карьеры, когда во время сеанса у одной из клиенток случился приступ эпилепсии.

Отрывок из этого выпуска, который вызвал оживленное обсуждение в комментариях, она опубликовала в соцсетях.

Фолловеры возмущены из-за того, что знаменитость назвала эту ситуацию "опытом, который защитит других мастеров", а также из-за реакции ведущего.

"В смысле??? "Этот опыт защитит кого-то из мастеров?"... А люди с эпилепсией - это уже не люди????? Что ты несешь? А ведущий... Я в шоке. Сидит смеется. После такого и смотреть не хочется это интервью. Я думала, ты - нормальная женщина, а тебе еще до этого далеко", - написала юзерка под заметкой.

Отвечая на критику, участница шоу "Холостяк" объяснила, что не имела в виду ничего обидного.

"Я уверена, что этот опыт может защитить кого-то из мастеров, потому что я даже не думала на тот момент, что такое может произойти на сеансе. Эпилепсия - это абсолютное противопоказание к тату, и если вы увидели в моем рассказе, где я делюсь опытом - пренебрежение, то хочу сказать, что у меня такого намерения точно не было", - заверила Вика.

Пользовательница также выразила возмущение из-за подписи к истории, в которой говорилось о "самом кринжированном сеансе", а также из-за слов Клочко, которая призналась, что после сеанса ей захотелось принять душ.

"Мой самый кринжевый сеанс тату! Это подпись под этим видео? Вы понимаете, что такое кринж? Это - стыд. И вот тут я увидела пренебрежение. А в видео полном: "Мне захотелось душ после этого принять" Вот это и есть кринж. Человек мог не знать о своей болезни, или действительно потерял сознание. Потому что люди после приступа не разговаривают, не понимают где они и спят часами. А вы тут говорили, что она захотела доделать тату. Думайте иногда, пожалуйста, чтобы потом за это не было стыдно", - добавила она.