Об этом жалеют почти все люди перед смертью: врач хосписа раскрыл горькую правду

Люди во время жизни ищут свою цель, будто это какое-то неуловимое сокровище, спрятанное за пределами досягаемости. И большинство представляет, что если бы они нашли это сокровище - все в жизни встало бы на свои места. Врач хосписа раскрыл горькую правду - о чем же люди на самом деле жалеют в последние дни жизни.

О какой ошибке люди жалеют больше всего в последние дни жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC .

Доктор Джордан Грумет - врач хосписа. Он проводит много времени с людьми, которые находятся на последних этапах своей жизни. И он уверяет, что большинство людей сожалеет, что так и не нашли свое цели.

"Мой ответ всегда один: ты не находишь цель - ты ее создаешь. Речь идет не о том, чтобы натолкнуться на полностью сформированное ощущение цели. Речь идет о том, чтобы определить в жизни то, что вас просветляет. Я называю это "якорями цели" - это подсказки, с помощью которых вы можете построить осмысленную жизнь", - объясняет врач.

Он назвал четыре способа определить свою цель и начать формировать свою жизнь вокруг нее:

Превратите сожаление в действие

Люди, за которыми ухаживают в хосписе, часто рассказывают о своих сожалениях - о том, что они хотели бы сделать иначе, о мечтах, которые так и не сбылись.

"Сожаление разбивает им сердце, потому что оно уже окончательное, у них нет времени и сил действовать. Но для других это может стать мощным советчиком. Спросите себя: если бы я узнал, что мне осталось жить неделю, о чем я бы сожалел, что мне не хватило энергии, смелости и времени? Ответ направит вас к цели", - отмечает Грумет.

Он признался, что таким путем он определил свою цель - написание книги. Врач понял, что если бы ему пришлось умереть уже завтра, то он чувствовал бы глубокую печаль из-за того, что не успел поделиться своими мыслями и идеями. И он быстро взялся работать над книгой.

"Независимо от того, это открытие бизнеса, примирение с любимым человеком или осуществление давних стремлений, используйте сожаление как катализатор, чтобы что-то сделать - пока вы еще можете", - советует эксперт.

Откройте заново радость

В детстве мы инстинктивно занимаемся деятельностью, которая приносит нам радость - до того, как общество начнёт диктовать нам, что мы должны или не должны делать. Подумайте об играх, в которые вы играли, о хобби, которое вас увлекло, о своих мечтах.

Какие плакаты украшали стены вашей комнаты? Что вы так любили, что время останавливалось? Эти ощущения - это искра, это якорь вашей цели.

Сосредоточьтесь на том, что зажигает

В работе или ситуациях, которые не идеальны, есть одна часть, которая вам искренне нравится. И в ваши задачи входит научиться отделять эту часть, чтобы определить, что именно приносит вам удовольствие.

"Когда я работал в больнице общей практики и боролся с истощением, я понял, что мне нравятся эти 5-10 часов в неделю, которые я проводил как медицинский директор хосписа. Даже если бы не платили за практику в хосписной медицине, я знал, что все равно буду туда ходить. Эта ясность помогла мне сосредоточить свою профессиональную жизнь вокруг чего-то глубоко значимого", - объясняет Грумет.

Врач советует искать в жизни маленькие кусочки, которые приносят радость, даже если они сейчас занимают лишь 5% вашего времени. Это позволит выявить цель, на которую стоит опираться.

Попробуйте "метод спагетти"

Если вам трудно определить привязки цели, возможно придется экспериментировать. Для этого воспользуйтесь методом спагетти - чтобы попробовать все и посмотреть, что именно прилипнет.

"Скажите "да" тому, от чего вы обычно отказываетесь. Попробуйте что-то совсем вне вашей зоны комфорта, даже если потратите на это один день. Возможно вы станете волонтером в приюте, посетите курс гончарства или присоединитесь к спортивной команде", - советует специалист.

Если что-то "щелкнет" и вы почувствуете, что с нетерпением ждете момент, когда сможете это сделать снова - вы, вероятно, нашли якорь свое цели.

Стройте свою жизнь без сожалений

Определение якорей вашей цели - это лишь первый шаг. Настоящая работа заключается в построении целенаправленной жизни вокруг них. Это не всегда легко. Нужно время, усилия и смелость, чтобы перестроить свою жизнь вокруг вещей, которые действительно важны для вас.

Но в этом и заключается красота создания цели: это динамичный, непрерывный процесс. Берите эти якоря, искры радости или сожаления, вплетайте их во что-то, что позволит почувствовать себя полноценным и аутентичным.

"Не ждите, пока цель вас найдет. Это не место назначения, на которое вы наткнетесь вдруг. Это жизнь, которую вы строите, ваш выбор", - резюмирует доктор Джордан Грумет.