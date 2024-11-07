"Это еще продолжается": Остап Ступка откровенно рассказал о деле с "пьяным" ДТП

Остап Ступка прокомментировал аварию

По его словам, судебное дело продолжаетс, и уже прошел этап приговора, но оно остановилось на вопросе апелляции. Актер не скрывает, что пытается урегулировать необходимые вопросы, однако судебные процессы нелегкие и длительные.

"Это еще продолжается, и я пытаюсь урегулировать этот вопрос, потому что судебные дела достаточно долгие и требуют определенного времени", - объяяснил он.

Суд лишил актера права вождения на следующие 8 лет и постановил выполнение исправительных работ в течение трех лет. Потерпевшему не понравилось такое решение суда, поэтому он подал апелляцию, и это привело к затягиванию дела.

"Апелляция подается, это такая долгоиграющая история, когда первая инстанция выносит приговор, затем идет апелляционный суд. Это все долго", - отметил сын покойного Богдана Ступки.

скриншоты из интервью

Что известно об аварии

ДТП произошло в апреле прошлого года. Тогда Остап Ступка находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он на скорости въехал в автомобиль и сильно травмировал мужчину, который был за рулем.

Пострадавший по имени Ярослав провел три дня без сознания в реанимации, ему сделали операцию. ДТП произошло на улице Федорова в Голосеевском районе столицы. Правоохранительные органы выяснили, что знаменитость выехал на встречную полосу.

После инцидента актер вышел на связь и заявил, что "не считает себя преступником", а аварию назвал "несчастным случаем".

Остап Ступка совершил ДТП (фото: instagram.com/olgasumska)

В ноябре прошлого года суд признал актера виновным и назначил вышеуказанные наказания. Также сообщалось, что прокуратура намерена обжаловать решение, поскольку представители органа просили о реальном наказании в виде лишения свободы и не согласны с вынесенным приговором.

Кроме того, на экспертизы было израсходовано около 10 тысяч гривен, и суд обязал взыскать эти средства со знаменитости.