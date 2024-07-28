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"Это распиаренный жир". Тренер разнес популярный продукт, который советуют диетологи

Фото: Полезно ли масло гхи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Масло гхи - это традиционное индийское масло, которое производится путем медленного нагрева сливочного масла до тех пор, пока вода и молочный белок не испаряются, а остальная часть приобретает золотистый цвет и характерный аромат. В результате этого процесса остается чистый жир, имеющий длительный срок хранения и не требующий охлаждения. В сети все диетологи его хвалят, утверждая, что оно максимально полезно.

Действительно ли это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Полезно ли масло гхи?

По словам Виктора, этот продукт - "это просто распиаренный жир". Более того, он животного происхождения, в котором очень много насыщенных жиров.

"В этом масле нет ничего совершенно особенного, кроме того, что оно звучит экзотически", – сказал Мандзяк.

Эксперт сообщил, что мы живем в то время, когда маркетологи пытаются продать абсолютно все.

Тренер сообщил, что масло гхи - это просто топленое сливочное масло и ничего больше.

Также этот продукт стоит немало денег, если сравнивать с обычным сливочным маслом.

"Масло - это продукт, который нужно минимизировать, потому что оно очень калорийное, а количество насыщенного жира нужно минимизировать до 10% от общего калоража", - резюмировал эксперт.

Для справки

Благодаря отсутствию воды и молочных белков, гхи обладает высокой термической стабильностью и не горит при высоких температурах. Это делает его идеальным для жарки и запекания.

Для приготовления гхи используют сливочное масло, которое медленно топят, удаляя образующуюся на поверхности пену. После этого оставшаяся часть масла процеживается для удаления остатков молочных белков и воды.

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