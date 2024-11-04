"Это равнозначно шоколаду". Чем не нужно заправлять салат при похудении

Чем заправлять салат, если вы худеете? Сметаной или растительным маслом? Какая заправка не сделает ваше блюдо калорийной бомбой?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Что лучше всего добавлять в салат, если вы худеете?

Исследования показывают, что оливковое масло, часто считающееся здоровым, может стать причиной превышения калорийности даже легких салатов. По данным специалистов, 100 мл масла содержит примерно 800 ккал, что делает его чрезвычайно калорийным.

Если же заправить салат двумя-тремя столовыми ложками растительного масла, это может добавить 240-360 ккал, что практически равнозначно 100 г шоколада.

Специалисты отмечают важность контроля за потреблением калорий, ведь даже легкий салат может составлять значительную часть суточного рациона. Например, если салат без заправки имеет около 200 ккал, то с маслом он превращается в более калорийное блюдо.

Эксперты рекомендуют рассмотреть альтернативы для заправки.

Например, майонез из 67% жирности содержит 616 ккал на 100 г, а одна столовая ложка - 85 ккал.

В то время как салатный майонез (30%) имеет всего 296 ккал на 100 г, а одна ложка - 41 ккал.

Еще одной хорошей альтернативой является сметана 15%, содержащая всего 159 ккал на 100 г (22 ккал на ложку) или греческий йогурт 8%, в котором всего 107 ккал на 100 г (14 ккал на ложку).

Специалисты отмечают, что важно обращать внимание не только на качество продуктов, но и их калорийность.

Неправильный расчет калорий может привести к набору веса, даже если потребляются дорогие и здоровые продукты. Поэтому для поддержания здорового образа жизни важно учитывать как качество, так и количество потребляемых калорий.