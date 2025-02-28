Это просто огонь! Тарас Цымбалюк похвастался стальным прессом в пикантной фотосессии

Популярный украинский актер, звезда сериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша", а также фильмов "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики" Тарас Цымбалюк показал в сети новые фото в достаточно откровенном образе. На них он позировал в нижнем белье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Цымбалюк показал новые фото

"Доброе утро!" - подписал он серию откровенных снимков.

На них актер предстал в нижнем белье, белых носках и кроссовках, а также свитере, который он надел наполовину.



Цымбалюк на новых фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Для фотосессии 35-летний Цымбалюк выбрал достаточно пикантные и неоднозначные позы на стуле. Таким образом он похвастался своим идеальным прессом и физической формой.



Тарас Цымбалюк показал себя во всей красе на новых фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Как отреагировали в сети

Пользователь тут же стали комментировать неоднозначные фото известного актера. Некоторым понравился такой дерзкий образ, а также его спортивная форма, но в то же время другие, наоборот, раскритиковали его:

"Иду в зал, все настроение мне испортил"

"Бекхэм нервно курит в сторонке"

"Пожар!"

"Я была уверена, что на последнем фото трусов не будет"

"Фу, какая гадость, нарцисс"

"Тарас, ты что с ума сошел? Это, во-первых, не красиво. Трусы, видимо, купил в переходе, а во-вторых, это просто не красиво"

"Красивый, но очень нарцистически. И эти белые трусы"

"Где штаны потерял? ".



Актер показал пресс на фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, в последнее время Цымбалюк не комментирует вопросы относительно своей личной жизни. Однако в СМИ активно распространяются слухи, что он расстался со своей девушкой, 37-летней Светланой Готочкиной - владелицей ресторана в Киеве Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label. Пара была в отношениях около 2-х лет.

Впрочем, Готочкина недавно сделала пластическую операцию и рассказала, что Тарас поддерживает ее и даже прислал ей цветы.

До этого Цымбалюк был женат на визажистке Тине Антоненко. Они были в отношениях 4 года, а также около года в официальном браке.

К слову, этой был уже второй брак артиста. В студенческие годы он женился на однокурснице Ангелине, однако вскоре пара поняла, что они слишком молоды для серьезных отношений.



Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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