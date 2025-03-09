Это не просто сыпь. Педиатр назвала болезнь, которая возникает у 12% младенцев
Инфантильная гемангиома является распространенным новообразованием у новорожденных, которое часто вызывает беспокойство у родителей. Известно о причинах возникновения болезни, симптомах и способах лечения состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Что такое инфантильная гемангиома
Инфантильная гемангиома - это самая распространенная доброкачественная опухоль у новорожденных, которая появляется на коже в виде красного пятна или выступа. Это новообразование, состоящее из неправильно сформированных кровеносных сосудов, которые растут быстрее, чем должны. Гемангиомы встречаются у 12% всех младенцев до года.
По словам врача, они встречаются в 5 раз чаще у женщин, чем у мужчин, и преимущественно у европеоидов. 23% детей, рожденных с гемангиомой, имеют очень низкий вес при рождении, около 1 кг.
Гемангиома может быть наследственной, но доказанная генетическая или хромосомная связь еще не найдена Она является самой распространенной доброкачественной опухолью у младенцев
"Слово "опухоль" не следует путать с раком. Гемангиома - это не рак", - отметила эксперт.
Когда они возникают
Обычно гемангиома появляется при рождении или в течение нескольких недель после. Развивается она так:
- фаза пролиферации (первые 5 месяцев): опухоль быстро растет
- фаза инволюции (после 5 месяца): гемангиома начинает уменьшаться и постепенно исчезает
- до 3 лет: большинство гемангиом значительно уменьшаются или исчезают
Примерно у 83% они встречаются в области головы и шеи. Остальные 17% появляются по всей остальной части тела (как снаружи, так и внутри).
Педиатр отметила, что обычно гемангиомы не болят, они могут только выглядеть страшно. В редких случаях они могут образовывать язвы, кровоточить или инфицироваться. Когда гемангиомы образуются внутри тела, они могут вызвать серьезные проблемы.
Лечение обычно длится по меньшей мере от 6 до 12 месяцев (иногда
дольше). Хирургическое вмешательство нужно лишь в редких случаях, когда остаются рубцы или другие проблемы после уменьшения гемангиомы.
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