Это не просто признаки старения. Семь ранних симптомов слабоумия, которые должны вас насторожить

Что нужно знать о симптомах слабоумия

Раннее выявление симптомов деменции и быстрое обращение за помощью может значительно улучшить возможности поддержки, доступные пациенту, но иногда этому может препятствовать тот факт, что их можно принять за типичные признаки старения.

Опрос, в котором принимали участие 1100 человек, обнаружил, что многие молчали, поскольку они не были уверены, симптомы, которые они заметили, свидетельствуют о деменции или просто о нормальном старении.

"Каждый третий человек (33%), заметивший симптомы деменции у себя или близкого человека, держит свои страхи при себе больше месяца", - сообщили эксперты.

Опрос также показал, что только 15% обратились к врачу немедленно, тогда как 11% признали, что не сразу обратились к медикам.

Эта задержка в сообщении о симптомах влияет на скорость, с которой люди могут получить пособие, при этом 23% ждут более шести месяцев, прежде чем поговорить с врачом.

Ранние признаки деменции, такие, как проблемы с речью, проблемы с концентрацией и провалы в памяти, часто можно принять за типичные признаки старения, такие как потеря слуха или просто забывчивость.

Семь симптомов слабоумия

Семь возможных ранних симптомов деменции включают в себя:

Вам бывает сложно следить за разговором

Трудности с концентрацией

Потеря памяти

Потеря слуха

Забывчивость

Перепады настроения

Трудно двигаться

Если вы заметили у себя хотя бы несколько симптомов - следует поговорить со своим семейным врачом.