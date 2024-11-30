Это не просто признаки старения. Семь ранних симптомов слабоумия, которые должны вас насторожить
Деменция - это тяжелое состояние, которое может оказать разрушительное влияние как на больного, так и на его семью. Это синдром, связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга, что может привести к потере памяти, изменениям в поведении и даже проблемам с движением.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Alzheimer's Society рассказывает, какие симптомы слабоумия могут проявляться у человека.
Что нужно знать о симптомах слабоумия
Раннее выявление симптомов деменции и быстрое обращение за помощью может значительно улучшить возможности поддержки, доступные пациенту, но иногда этому может препятствовать тот факт, что их можно принять за типичные признаки старения.
Опрос, в котором принимали участие 1100 человек, обнаружил, что многие молчали, поскольку они не были уверены, симптомы, которые они заметили, свидетельствуют о деменции или просто о нормальном старении.
"Каждый третий человек (33%), заметивший симптомы деменции у себя или близкого человека, держит свои страхи при себе больше месяца", - сообщили эксперты.
Опрос также показал, что только 15% обратились к врачу немедленно, тогда как 11% признали, что не сразу обратились к медикам.
Эта задержка в сообщении о симптомах влияет на скорость, с которой люди могут получить пособие, при этом 23% ждут более шести месяцев, прежде чем поговорить с врачом.
Ранние признаки деменции, такие, как проблемы с речью, проблемы с концентрацией и провалы в памяти, часто можно принять за типичные признаки старения, такие как потеря слуха или просто забывчивость.
Семь симптомов слабоумия
Семь возможных ранних симптомов деменции включают в себя:
- Вам бывает сложно следить за разговором
- Трудности с концентрацией
- Потеря памяти
- Потеря слуха
- Забывчивость
- Перепады настроения
- Трудно двигаться
Если вы заметили у себя хотя бы несколько симптомов - следует поговорить со своим семейным врачом.
Раньше мы писали опризнаке №1 слабоумия, который вы можете заметить в душе.
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