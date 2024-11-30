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Это не просто признаки старения. Семь ранних симптомов слабоумия, которые должны вас насторожить

Суббота 30 ноября 2024 09:47
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Это не просто признаки старения. Семь ранних симптомов слабоумия, которые должны вас насторожить Фото: Симптомы слабоумия, на которые следует обратить внимание (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Деменция - это тяжелое состояние, которое может оказать разрушительное влияние как на больного, так и на его семью. Это синдром, связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга, что может привести к потере памяти, изменениям в поведении и даже проблемам с движением.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Alzheimer's Society рассказывает, какие симптомы слабоумия могут проявляться у человека.

Что нужно знать о симптомах слабоумия

Раннее выявление симптомов деменции и быстрое обращение за помощью может значительно улучшить возможности поддержки, доступные пациенту, но иногда этому может препятствовать тот факт, что их можно принять за типичные признаки старения.

Опрос, в котором принимали участие 1100 человек, обнаружил, что многие молчали, поскольку они не были уверены, симптомы, которые они заметили, свидетельствуют о деменции или просто о нормальном старении.

"Каждый третий человек (33%), заметивший симптомы деменции у себя или близкого человека, держит свои страхи при себе больше месяца", - сообщили эксперты.

Опрос также показал, что только 15% обратились к врачу немедленно, тогда как 11% признали, что не сразу обратились к медикам.

Эта задержка в сообщении о симптомах влияет на скорость, с которой люди могут получить пособие, при этом 23% ждут более шести месяцев, прежде чем поговорить с врачом.

Ранние признаки деменции, такие, как проблемы с речью, проблемы с концентрацией и провалы в памяти, часто можно принять за типичные признаки старения, такие как потеря слуха или просто забывчивость.

Семь симптомов слабоумия

Семь возможных ранних симптомов деменции включают в себя:

  • Вам бывает сложно следить за разговором
  • Трудности с концентрацией
  • Потеря памяти
  • Потеря слуха
  • Забывчивость
  • Перепады настроения
  • Трудно двигаться

Если вы заметили у себя хотя бы несколько симптомов - следует поговорить со своим семейным врачом.

Раньше мы писали опризнаке №1 слабоумия, который вы можете заметить в душе.

Читайте также, какой незаметный симптом днем может сигнализировать о слабоумии в будущем.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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