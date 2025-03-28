Это "топливо" для кишечника. Вот с чем стоит пить кофе для максимальной пользы

Сочетание кофе и шоколада может положительно влиять на микробиом кишечника, способствуя его здоровью. Благодаря антиоксидантам и пребиотическим свойствам эти продукты могут поддерживать полезные бактерии, улучшать пищеварение и даже укреплять иммунитет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского диетолога и врача Тима Спектра.
По словам эксперта, кофе и темный шоколад богаты полифенолами - растительными соединениями с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
"Полифенолы приносят пользу не только растениям. Они также замечательны для нас. Они как ракетное топливо для кишечных микробов", - сказал он.
В частности, ученые обнаружили более 8000 различных типов полифенолов, и их обычно разделяют на четыре основные категории в зависимости от их химической структуры.
Первое - это флавоноиды, именно они отвечают за яркие цвета, которые мы видим во фруктах и овощах. Например, они есть в помидорах и болгарском перце.
Также есть фенольные кислоты, которые содержатся в семенах, кожуре и листьях растений. Далее есть стильбены и лигнаны. Они немного менее распространены, но они все равно имеют мощный эффект, поскольку стильбены содержатся в винограде, ягодах, арахисе и красном вине.
"Дело не только во фруктах и овощах. Вы можете найти эти полифенолы в кофе, оливковом масле первого отжима, а также в орехах и черном шоколаде", - добавил эксперт.
Утренний кофе и кусочек темного шоколада могут быть частью богатой полифенолами диеты. Однако, как и любую другую пищу, их следует употреблять в умеренных количествах из-за содержания кофеина в кофе и содержания сахара и жира в черном шоколаде.
Поэтому Тим Спектор рекомендует употреблять разнообразные цветные растения, ведь это один из лучших способов насытить кишечные микробы большим количеством полифенолов.
10 наиболее богатых полифенолами продуктов:
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