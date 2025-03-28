Это "топливо" для кишечника. Вот с чем стоит пить кофе для максимальной пользы

Сочетание кофе и шоколада может положительно влиять на микробиом кишечника, способствуя его здоровью. Благодаря антиоксидантам и пребиотическим свойствам эти продукты могут поддерживать полезные бактерии, улучшать пищеварение и даже укреплять иммунитет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского диетолога и врача Тима Спектра.

Что стоит знать

По словам эксперта, кофе и темный шоколад богаты полифенолами - растительными соединениями с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Полифенолы приносят пользу не только растениям. Они также замечательны для нас. Они как ракетное топливо для кишечных микробов", - сказал он.

В частности, ученые обнаружили более 8000 различных типов полифенолов, и их обычно разделяют на четыре основные категории в зависимости от их химической структуры.

Первое - это флавоноиды, именно они отвечают за яркие цвета, которые мы видим во фруктах и овощах. Например, они есть в помидорах и болгарском перце.

Также есть фенольные кислоты, которые содержатся в семенах, кожуре и листьях растений. Далее есть стильбены и лигнаны. Они немного менее распространены, но они все равно имеют мощный эффект, поскольку стильбены содержатся в винограде, ягодах, арахисе и красном вине.

"Дело не только во фруктах и овощах. Вы можете найти эти полифенолы в кофе, оливковом масле первого отжима, а также в орехах и черном шоколаде", - добавил эксперт.

Утренний кофе и кусочек темного шоколада могут быть частью богатой полифенолами диеты. Однако, как и любую другую пищу, их следует употреблять в умеренных количествах из-за содержания кофеина в кофе и содержания сахара и жира в черном шоколаде.

Поэтому Тим Спектор рекомендует употреблять разнообразные цветные растения, ведь это один из лучших способов насытить кишечные микробы большим количеством полифенолов.

Какие еще продукты содержат полифенолы

10 наиболее богатых полифенолами продуктов:

ягоды

какао

кофе и чай

специи

орехи и семена

красное вино (в умеренных количествах)

оливки и оливковое масло

фасоль

овощи

соя

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