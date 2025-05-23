На это никто не обращал внимания в метро Лондона, пока украинка не показала шокирующее видео

Что заметила украинка

"Оказывается, можно открыть в метро для себя много нового, когда забыл наушники дома" - рассказала блогерша.

В вагоне метро она начала рассматривать ткань на креслах. И забавный узор, который на первый взгляд казался обычной абстракцией, оказался не таким простым.

"Всегда думала, что это обычный дизайн на сиденьях в метро. Но только сегодня увидела там London Eye и Bigben", - пояснила украинка.

На видео действительно можно разглядеть изображения культовых лондонских объектов - силуэт колеса обозрения London Eye и башню, похожую на Биг-Бен. И после того, как вы заметите этот дизайн, "развидеть" его будет невозможно.

Ролик быстро "разлетелся" в сети. Он собрал уже более 300 тысяч просмотров. А в комментариях юзеры пишут, что некоторых это даже шокировало. Когда что-то, что буквально "перед глазами", окажутся не таким простым, как кажется, это действительно удивляет.

Также комментаторы пишут:

"Я даже никогда не думала, что там изображено"

"Фух, как хорошо, что я не одна такая, а то я тоже 2 года думала, что это какой-то дурацкий рисунок"

"Могу удивить - такой дизайн почти во всем общественном транспорте в Лондоне"

"Ого, действительно".

Почему на ткани в метро Лондона такой рисунок

Сиденья с орнаментом, похожим на красное колесо и башню - это часть визуального брендинга транспортной системы Лондона. В разных линиях метро используются разные вариации дизайна. В некоторых случаях они включают изображения известных достопримечательностей: London Eye, Big Ben, Tower Bridge и другие.

Такие узоры создают не только для красоты. Они должны маскировать пятна, износ и добавлять узнаваемости каждой линии.

Кстати, метро Лондона - одно из старейших в мире. Его открыли еще в 1863 году. Сейчас оно имеет 11 линий и более 270 станций, а ежедневно перевозки достигают более 3 миллионов пассажиров.