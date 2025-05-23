На это никто не обращал внимания в метро Лондона, пока украинка не показала шокирующее видео

Блогерша из Украины заметила то, что удивило сеть, хотя это буквально было у всех на глазах. Она рассматривала метро в Лондоне и случайно обратила внимание на ткань, которой обтянуты места для пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео от пользовательницы с ником "lipkovska", которым она поделилась в TikTok.
"Оказывается, можно открыть в метро для себя много нового, когда забыл наушники дома" - рассказала блогерша.
В вагоне метро она начала рассматривать ткань на креслах. И забавный узор, который на первый взгляд казался обычной абстракцией, оказался не таким простым.
"Всегда думала, что это обычный дизайн на сиденьях в метро. Но только сегодня увидела там London Eye и Bigben", - пояснила украинка.
На видео действительно можно разглядеть изображения культовых лондонских объектов - силуэт колеса обозрения London Eye и башню, похожую на Биг-Бен. И после того, как вы заметите этот дизайн, "развидеть" его будет невозможно.
@lipkovska Цікаво чи для багатьох це- відкриття ? #тренд#люблюанглію#люблюукраїну#tiktok#fupシforyou#happy#2025#українціувеликійбританії#українськийтікток#uklife#хочуврекомендації#london#українцізакордоном#uklife#хочуврекомендації#london#underground#londontransport Originalton - Dr.Sheppat live Act
Ролик быстро "разлетелся" в сети. Он собрал уже более 300 тысяч просмотров. А в комментариях юзеры пишут, что некоторых это даже шокировало. Когда что-то, что буквально "перед глазами", окажутся не таким простым, как кажется, это действительно удивляет.
Сиденья с орнаментом, похожим на красное колесо и башню - это часть визуального брендинга транспортной системы Лондона. В разных линиях метро используются разные вариации дизайна. В некоторых случаях они включают изображения известных достопримечательностей: London Eye, Big Ben, Tower Bridge и другие.
Такие узоры создают не только для красоты. Они должны маскировать пятна, износ и добавлять узнаваемости каждой линии.
Кстати, метро Лондона - одно из старейших в мире. Его открыли еще в 1863 году. Сейчас оно имеет 11 линий и более 270 станций, а ежедневно перевозки достигают более 3 миллионов пассажиров.
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