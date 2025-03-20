4 симптома менструации, которые указывают на проблемы со здоровьем

Тревожные симптомы, которые возникают во время менструации

Задержка менструации

Американский врач Марк Хайман объяснил, что первым признаком, который не следует игнорировать, является задержка месячных. Здоровые менструальные циклы являются постоянными, и хотя время от времени иметь задержку является вполне нормальным явлением, но частое отсутствие - это ненормально.

Сильное кровотечение

Медик также отметил, что нельзя игнорировать сильное кровотечение. Например, когда вам нужно менять тампон каждый час, то это ненормально. Далее в его списке изнурительные судороги, которые ухудшают качество жизни или требуют чрезмерного количества обезболивающих.

Предменструальный синдром (ПМС)

Такое состояние меняет вашу личность, вызывает напряжение в отношениях и заставляет чувствовать себя несчастными. Это может быть признаком чего-то большего, например, гормонального дисбаланса, который может привести к таким вещам, как синдром поликистозных яичников, миома и другие.

Сильная невыносимая боль

Если боль настолько сильная, что мешает выполнять повседневные дела, это может быть сигналом эндометриоза или других заболеваний.

Также, если выделения имеют необычный запах или цвет, это может свидетельствовать об инфекции или других нарушениях.

Как должны проходить менструации

Менструации в норме имеют определенные характеристики, которые могут варьироваться у разных женщин, но в целом они должны выглядеть так.

Продолжительность цикла

Менструальный цикл обычно длится от 21 до 35 дней, при этом средний цикл - 28 дней. Это время от первого дня одной менструации до первого дня следующей.

Менструация должна длиться обычно от 3 до 7 дней. Кровотечение может быть умеренным.

Объем кровотечения

Среднее количество крови, которая теряется во время менструации, составляет 30-40 мл. Чрезмерная кровопотеря (более 80 мл) может быть признаком проблем со здоровьем.

Выделения

Нормальными являются кровянистые выделения, которые могут содержать небольшие сгустки, но без сильного запаха или резких изменений цвета.

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