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"Это даже позитивно": сомнолог рассказала, зачем нам снятся кошмары

Понедельник 26 мая 2025 09:36
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"Это даже позитивно": сомнолог рассказала, зачем нам снятся кошмары Почему ночные кошмары могут быть полезными (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Ночные ужасы могут быть не только страшными, но и полезными. Они могут положительно влиять на человеческую психику и опыт.

Такое мнение высказала сомнолог Дарья Пилипенко в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Кошмары как защитная реакция мозга

"Я придерживаюсь мнения, что ночные ужасы - это даже очень позитивно. Потому что таким образом мы проживаем жизненные негативные события, негативный опыт и вырабатываем условно иммунитет", - объясняет эксперт.

Ужасы могут сниться тогда, когда у человека был активный, эмоциональный день. Особенно, если человек испытывал негативные эмоции, именно через неприятные сновидения нервная система помогает пережить эти события.

Поскольку подсознание все запоминает, когда что-то произойдет, мы можем не так активно реагировать. По словам специалиста, даже ранний опыт, который не сохраняется в сознательной памяти, может проявляться во сне.

Ночные кошмары - это не сны

"Ночные кошмары - это не сновидения абсолютно. Это состояние, когда человек начинает кричать, дергаться очень сильно, у него может быть дрожь, однако он спит, его невозможно разбудить", - отмечает Пилипенко.

Эксперт советует не вмешиваться в такие эпизоды.

"Лучше не будить. На самом деле человека очень трудно разбудить. Он находится в медленноволновом сне. Очень трудно разбудить, и, в принципе, это почти невозможно. Только надо переждать, это такой эпизод недолгий и не страшный", - советует она.

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