Это может спасти жизнь. Какую вещь для здоровья надо купить всем после 40 лет

Что надо купить всем людям 40+

Эксперт сообщил, что главным приоритетом должно быть приобретение тонометра, поскольку он может на ранней стадии выявить серьезные заболевания, которые могут иметь последствия для жизни, в частности привести к сердечным приступам.

"Если есть что-то, что я бы порекомендовал, это приобрести домашний аппарат для измерения артериального давления (каждому человеку старше 40 лет, моложе, если у вас сильный семейный анамнез) - и контролировать артериальное давление дома", - сказал врач.

Отметим, что многие люди имеют высокое кровяное давление и не знают об этом, его часто называют тихим убийцей.

Недиагностированное или плохо управляемое артериальное давление повышает риск сердечных приступов, инсультов, болезней почек, заболеваний глаз и других вещей, поэтому знать цифры своего артериального давления и поддерживать его на нормальном уровне очень важно

Лучшее время для проверки - после того, как человек отдохнул в течение 20-30 минут в спокойной обстановке.

"Артериальное давление естественным образом колеблется в течение дня, поэтому не волнуйтесь, если все показатели не одинаковы, но если они постоянно повышаются, обратитесь к врачу", - советует Амир Хан.

Показатели, которые в среднем превышают 135-140/85-90, должны быть под контролем врача.

Как помочь себе

Вы можете помочь поддерживать свое артериальное давление, прекратив курить, контролируя потребление алкоголя, употребляя сбалансированную пищу. Также старайтесь как можно больше двигаться, хорошо спать и контролировать уровень стресса.