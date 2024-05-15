RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это стоит денег: нутрициолог рассказала, что действительно поможет найти проблемы в организме

Что поможет обнаружить проблемы со здоровьем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы найти проблему по здоровью, следует вовремя обратиться к специалисту. Однако для выяснения проблемы стоит сдать определенный список анализов, которые могут стоить не дешево.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Что важно знать

Своевременно сдать анализы - это единственный реальный способ определить проблемы в организме и их причины.

Упадок сил, частые головные боли, лишний вес, плохое настроение, быстрая утомляемость - это все может быть симптомами заболеваний (анемии, гипотиреоза, инсулинорезистентности). Поэтому самый верный способ определить это - сдать анализы.

По словам нутрициолога, нередко, анемия, гипотиреоз, истощение надпочечников или инсулинорезистентность являются причиной постоянного голода, влечения к сладкому, частому аппетиту.

Устранив эти проблемы - идет лишний вес, постоянная потребность есть, перекусывать. И чтобы это обнаружить сдаем анализы.

"Да, анализы стоят денег. Но так вы инвестируете на старте в свое здоровье. И по итогу получите неисчерпаемый ресурс энергии, здоровья, крепкого иммунитета и времени. Времени на работу себя и свою семью", - говорится в сообщении.

К тому же важно не просто сдать анализы, но и правильно их расшифровать по методам превентивной медицины.

Нутрициолог отметила, что не стоит ориентироваться на лабораторные референсы, особенно, если самочувствие говорит о наличии дефицитов.

Почему нужно регулярно сдавать анализы

Регулярное прохождение медицинских обследований является важной составляющей сохранения здоровья и предотвращения серьезных болезней.

В частности, регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять и диагностировать заболевание на начальных стадиях. Раннее выявление часто приводит к более успешным результатам лечения и может значительно улучшить долгосрочный прогноз.

Существует общий список анализов, которые нужно сдавать каждый год:

  • общий анализ крови и мочи
  • анализ крови на сахар и холестерин
  • контроль уровня глюкозы в крови поможет избежать такого опасного заболевания, как сахарный диабет
  • биохимический анализ крови
  • электрокардиограмма покажет, как работает сердце
  • анализы на ВИЧ, гепатиты и сифилис
  • гинеколог и маммолог для женщин
  • уролог для мужчин
  • УЗИ и анализ на гормоны щитовидки

 

Читайте РБК-Украина в Google News
аналізиОрганизмЗдоровьеНутрициолог