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Это стоит денег: нутрициолог рассказала, что действительно поможет найти проблемы в организме

Среда 15 мая 2024 10:15
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Это стоит денег: нутрициолог рассказала, что действительно поможет найти проблемы в организме Что поможет обнаружить проблемы со здоровьем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Чтобы найти проблему по здоровью, следует вовремя обратиться к специалисту. Однако для выяснения проблемы стоит сдать определенный список анализов, которые могут стоить не дешево.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Что важно знать

Своевременно сдать анализы - это единственный реальный способ определить проблемы в организме и их причины.

Упадок сил, частые головные боли, лишний вес, плохое настроение, быстрая утомляемость - это все может быть симптомами заболеваний (анемии, гипотиреоза, инсулинорезистентности). Поэтому самый верный способ определить это - сдать анализы.

По словам нутрициолога, нередко, анемия, гипотиреоз, истощение надпочечников или инсулинорезистентность являются причиной постоянного голода, влечения к сладкому, частому аппетиту.

Устранив эти проблемы - идет лишний вес, постоянная потребность есть, перекусывать. И чтобы это обнаружить сдаем анализы.

"Да, анализы стоят денег. Но так вы инвестируете на старте в свое здоровье. И по итогу получите неисчерпаемый ресурс энергии, здоровья, крепкого иммунитета и времени. Времени на работу себя и свою семью", - говорится в сообщении.

К тому же важно не просто сдать анализы, но и правильно их расшифровать по методам превентивной медицины.

Нутрициолог отметила, что не стоит ориентироваться на лабораторные референсы, особенно, если самочувствие говорит о наличии дефицитов.

Почему нужно регулярно сдавать анализы

Регулярное прохождение медицинских обследований является важной составляющей сохранения здоровья и предотвращения серьезных болезней.

В частности, регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять и диагностировать заболевание на начальных стадиях. Раннее выявление часто приводит к более успешным результатам лечения и может значительно улучшить долгосрочный прогноз.

Существует общий список анализов, которые нужно сдавать каждый год:

  • общий анализ крови и мочи
  • анализ крови на сахар и холестерин
  • контроль уровня глюкозы в крови поможет избежать такого опасного заболевания, как сахарный диабет
  • биохимический анализ крови
  • электрокардиограмма покажет, как работает сердце
  • анализы на ВИЧ, гепатиты и сифилис
  • гинеколог и маммолог для женщин
  • уролог для мужчин
  • УЗИ и анализ на гормоны щитовидки

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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