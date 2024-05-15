Это стоит денег: нутрициолог рассказала, что действительно поможет найти проблемы в организме

Чтобы найти проблему по здоровью, следует вовремя обратиться к специалисту. Однако для выяснения проблемы стоит сдать определенный список анализов, которые могут стоить не дешево.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Веры Курин.

Что важно знать

Своевременно сдать анализы - это единственный реальный способ определить проблемы в организме и их причины.

Упадок сил, частые головные боли, лишний вес, плохое настроение, быстрая утомляемость - это все может быть симптомами заболеваний (анемии, гипотиреоза, инсулинорезистентности). Поэтому самый верный способ определить это - сдать анализы.

По словам нутрициолога, нередко, анемия, гипотиреоз, истощение надпочечников или инсулинорезистентность являются причиной постоянного голода, влечения к сладкому, частому аппетиту.

Устранив эти проблемы - идет лишний вес, постоянная потребность есть, перекусывать. И чтобы это обнаружить сдаем анализы.

"Да, анализы стоят денег. Но так вы инвестируете на старте в свое здоровье. И по итогу получите неисчерпаемый ресурс энергии, здоровья, крепкого иммунитета и времени. Времени на работу себя и свою семью", - говорится в сообщении.

К тому же важно не просто сдать анализы, но и правильно их расшифровать по методам превентивной медицины.

Нутрициолог отметила, что не стоит ориентироваться на лабораторные референсы, особенно, если самочувствие говорит о наличии дефицитов.

Почему нужно регулярно сдавать анализы

Регулярное прохождение медицинских обследований является важной составляющей сохранения здоровья и предотвращения серьезных болезней.

В частности, регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять и диагностировать заболевание на начальных стадиях. Раннее выявление часто приводит к более успешным результатам лечения и может значительно улучшить долгосрочный прогноз.

Существует общий список анализов, которые нужно сдавать каждый год: