"Это не болезнь". Украинцам развеяли миф о депрессии и как ее распознать

Как проявляется депрессия

Депрессия - это заболевание, которое может случиться с каждым человеком. Если игнорировать ее, она будет негативно влиять на работоспособность и качество жизни человека и может привести к трагическим последствиям.

Поэтому депрессия - это не плохое настроение, не слабость, не разновидность лени, не недостаток мотивации, не уныние и не вымысел. Это заболевание.

Депрессия оказывает влияние на физическое состояние организма, настроение и психику человека. Равномерно возникают новые проявления заболевания.

Девять основных признаков депрессии:

преимущественно подавленное настроение

сниженный интерес к делам, любимым активностям и отсутствие удовольствия от них

существенная потеря или набор веса, не связанных с диетой

усталость

нарушение сна

возбудимость или приторможенность

безосновательное чувство вины

снижение способности мыслить, сосредоточиться

регулярные мысли о смерти, попытки суицида

Если по меньшей мере пять из этих симптомов продолжаются в течение двух недель, речь может идти именно о депрессии, а не хандры.

Что делать с депрессией

Депрессия не проходит сама по себе и может прогрессировать, но в то же время она излечима. Для этого необходимо обратиться за профессиональной помощью к врачу.

К какому врачу обращаться:

к семейному врачу, терапевту или педиатру в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Найти ближайшее медучреждение поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

если в ближайшее заведение первички, где оказывают сопровождение пациентам с жалобами на расстройства психики или поведения, далеко - обратитесь к своему семейному врачу, с которым заключена декларация

В случае необходимости ваш врач назначит обследование и консультации у специалистов, чтобы исключить гормональные нарушения или нарушения в работе щитовидной железы. Он также может посоветовать обратиться к психиатру или психотерапевту.

Важно понимать, что семейный врач не заменит психолога, психотерапевта или психиатра, но он сможет оказать помощь пациенту и в случае необходимости перенаправить к узкому специалисту.

Вы также можете обратиться сразу к психиатру. Чтобы попасть на прием, электронное направление не требуется. Для бесплатного приема выберите больницу, имеющую договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и соответствующего специалиста в штате.