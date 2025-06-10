"Это огорчает, но". Звезда сериала "Секс в большом городе" дала важный совет зрителям

Актриса Сара Джессика Паркер, которая воплотила легендарную героиню Кэрри Брэдшоу, высказалась о многолетней актуальности сериала и дала важный совет зрителям.

Почему "Секс в большом городе" продолжает резонировать современным женщинам и что расстраивает актрису, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian .

Совет от Кэрри Брэдшоу

Культовый сериал о жизни четырех подруг в Нью-Йорке продолжает оставаться актуальным для современных женщин. И хотя сегодня многие более критично относятся к выбору героинь, другим их истории остаются до боли близкими.

"Я думаю, это могло бы быть причиной для уныния, но шоу также о том, как найти дом и чувство удовлетворения - что бы это ни значило для вас. Я считаю, что люди в 20-30 лет должны искать. Должно быть что-то вдали - важное, захватывающее, то, ради чего стоит ждать", - объяснила актриса.

Сара расстроена из-за сходства опыта современных женщин с трудностями Керри в поисках любви. Однако она также видит счастливые финалы и советует всем продолжать искать.

"Отчасти это довольно удручающе, что замечательные женщины всех возрастов все еще невероятно разочарованы свиданиями, но я также вижу много счастливых финалов", - отметила она.

Совет от Сары Джессики Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Почему "Секс в большом городе" до сих пор актуален

Паркер также прокомментировала популярность сериала среди молодого поколения Z. Их жизнь и подход к знакомствам существенно отличаются, поэтому звезда приятно удивлена, что они остаются вдохновленными относительно проекта.

"Они менее терпеливы. Они более карательные. Они не так снисходительны к человеческим недостаткам. Я не осуждаю это, это просто то, что я слышала", - поделилась она.

По мнению актрисы, то, что сериал продолжает вызывать интерес, свидетельствует об универсальности тем, которые он поднимает.

В то же время она отметила, что и во времена выхода шоу у людей возникали противоречивые мнения.

"Очень интересно, что они так воодушевленно относятся к этому. Это не значит, что они не возражают против отношений Бига и Кэрри, того, как он относился к ней, или выбора, который она сделала. Но тогда люди тоже испытывали такие сильные чувства", - рассказала Сара.

Паркер о "Сексе в большом городе" (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Что известно о сериале

Напомним, "Секс в большом городе" выходил с 1998 по 2004 год. В центре сюжета - молодая и успешная автор колонки, которая вместе с тремя подругами Мирандой, Шарлоттой и Самантой пытается найти любовь в ритме современного Нью-Йорка.

После завершения сериала также вышло два полнометражных фильма, а сейчас на HBO транслируют сиквел "И просто так", где героини продолжают переживать различные профессиональные, романтические и дружеские вызовы.