Это достойно уважения: Чарльз III лишил известные мировые корпорации орденов из-за работы с РФ

Король Чарльз III лишил Samsung и Kimberly-Clark почетных орденов из-за того, что они все еще по "серым схемам" работают с РФ.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Reddit.
За три года жестокой полномасштабной войны, которую развязала Россия на территории Украины, многие международные крупные компании, к счастью, прекратили сотрудничество со страной-агрессорой.
Конечно, есть компании, которые до сих пор работают с РФ, но делают это открыто по определенным соображениям и, конечно, из-за выгоды. А есть те, кто работает по "серым схемам". Но все сокровенное становится явным.
Среди таких корпораций и американская корпорация Kimberly-Clark, занимающаяся выпуском продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены, а также всем известный Samsung - которая продолжает продавать технику в России по "серым схемам", несмотря на предварительные заявления о прекращении поставок.
Для кроля Чарльза III, который, как и вся королевская семья, поддерживает Украину, не близка такая позиция, поэтому он решил лишить почетных орденов корпорации Kimberly-Clark и Samsung.
Король Чарльз III забрал ордена у известных корпораций (фото: Getty images)
Дело в том, что украинцы написали письмо во дворец, в котором говорится: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поддерживали королевскими ордерами эти компании, которые являются спонсорами войны".
Это уже не первый случай, когда королевская семья разрывает связи с брендами, избравшими деньги вместо человечности и здравого смысла.
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