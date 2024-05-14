Это достойно уважения: Чарльз III лишил известные мировые корпорации орденов из-за работы с РФ

Король Чарльз III лишил Samsung и Kimberly-Clark почетных орденов из-за того, что они все еще по "серым схемам" работают с РФ.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Reddit.

Почему Король Чарльз III лишил мировые корпорации почетных орденов

За три года жестокой полномасштабной войны, которую развязала Россия на территории Украины, многие международные крупные компании, к счастью, прекратили сотрудничество со страной-агрессорой.

Конечно, есть компании, которые до сих пор работают с РФ, но делают это открыто по определенным соображениям и, конечно, из-за выгоды. А есть те, кто работает по "серым схемам". Но все сокровенное становится явным.

Среди таких корпораций и американская корпорация Kimberly-Clark, занимающаяся выпуском продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены, а также всем известный Samsung - которая продолжает продавать технику в России по "серым схемам", несмотря на предварительные заявления о прекращении поставок.

Для кроля Чарльза III, который, как и вся королевская семья, поддерживает Украину, не близка такая позиция, поэтому он решил лишить почетных орденов корпорации Kimberly-Clark и Samsung.

Король Чарльз III забрал ордена у известных корпораций (фото: Getty images)

Дело в том, что украинцы написали письмо во дворец, в котором говорится: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поддерживали королевскими ордерами эти компании, которые являются спонсорами войны".

Это уже не первый случай, когда королевская семья разрывает связи с брендами, избравшими деньги вместо человечности и здравого смысла.