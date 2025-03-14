"Это фильтр организма". Диетолог назвала 4 вещи, которые сделают почки здоровыми

Здоровье почек напрямую зависит от образа жизни и питания. Названы простые привычки, которые следует внедрить для улучшения состояния почек и оптимальной их работе.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, что может повреждать работу почек.
Снизить употребление соли
По словам диетолога Натальи Самойленко, стоит использовать натуральные пряности и специи вместо соли (зелень, травы, смеси приправ без соли), которые усилят вкус блюд.
Потребление пищи с низким содержанием натрия и ограничение чрезмерного употребления белка способствует здоровью почек.
"Почки - фильтры нашего организма, они помогают выводить лишнюю жидкость и токсичные вещества из тела", - отметила эксперт.
Снизить или исключить потребление алкоголя
Алкоголь повышает артериальное давление, которое негативно влияет на почки, а также приводит к обезвоживанию организма, что дополнительно отягощает почки.
Правильный уровень гидратации помогает почкам эффективно выполнять свою функцию очищения организма.
Следить за употреблением белков животного происхождения
Важно знать, что избыток белка в организме может вызвать подагру и мочекаменную болезнь и приводить к снижению функции почек у людей с хроническими заболеваниями почек.
Эксперт отметила, что следует принимать лекарства и БАДы только по назначению врача. Длительный прием и чрезмерное злоупотребление лекарствами увеличивает нагрузку на почки.
Высокое давление
Гипертония может повреждать кровеносные сосуды в почках, что затрудняет их способность фильтровать отходы.
Почечные инфекции
Хронические инфекции, такие как пиелонефрит, могут вызвать воспаление и повреждение тканей почек.
Сахарный диабет
Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в почках, что ведет к их дисфункции.
Проблемы с обменом веществ - высокий уровень холестерина и жира в крови может вызвать закупорку сосудов и ухудшить кровообращение в почках.
Курение
Никотин способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, что также может влиять на здоровье почек.
Токсичные вещества - контактирование с некоторыми химическими веществами (например, тяжелые металлы) может привести к повреждению почек.
Для поддержания здоровья почек важно придерживаться здорового питания. Вот несколько продуктов, которые могут быть полезными для почек:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница Натальи Самойленко и сайт WebMD.