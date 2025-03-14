"Это фильтр организма". Диетолог назвала 4 вещи, которые сделают почки здоровыми

Как улучшить состояние почек

Снизить употребление соли

По словам диетолога Натальи Самойленко, стоит использовать натуральные пряности и специи вместо соли (зелень, травы, смеси приправ без соли), которые усилят вкус блюд.

Потребление пищи с низким содержанием натрия и ограничение чрезмерного употребления белка способствует здоровью почек.

"Почки - фильтры нашего организма, они помогают выводить лишнюю жидкость и токсичные вещества из тела", - отметила эксперт.

Снизить или исключить потребление алкоголя

Алкоголь повышает артериальное давление, которое негативно влияет на почки, а также приводит к обезвоживанию организма, что дополнительно отягощает почки.

Правильный уровень гидратации помогает почкам эффективно выполнять свою функцию очищения организма.

Следить за употреблением белков животного происхождения

Важно знать, что избыток белка в организме может вызвать подагру и мочекаменную болезнь и приводить к снижению функции почек у людей с хроническими заболеваниями почек.

Эксперт отметила, что следует принимать лекарства и БАДы только по назначению врача. Длительный прием и чрезмерное злоупотребление лекарствами увеличивает нагрузку на почки.

Что вредит

Высокое давление

Гипертония может повреждать кровеносные сосуды в почках, что затрудняет их способность фильтровать отходы.

Почечные инфекции

Хронические инфекции, такие как пиелонефрит, могут вызвать воспаление и повреждение тканей почек.

Сахарный диабет

Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в почках, что ведет к их дисфункции.

Проблемы с обменом веществ - высокий уровень холестерина и жира в крови может вызвать закупорку сосудов и ухудшить кровообращение в почках.

Курение

Никотин способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, что также может влиять на здоровье почек.

Токсичные вещества - контактирование с некоторыми химическими веществами (например, тяжелые металлы) может привести к повреждению почек.

Список продуктов, которые полезны для почек

Для поддержания здоровья почек важно придерживаться здорового питания. Вот несколько продуктов, которые могут быть полезными для почек:

красные ягоды (черника, брусника, клюква) - обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить риск инфекций мочевыводящих путей

(черника, брусника, клюква) - обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить риск инфекций мочевыводящих путей рыба (лосось, тунец, треска) - богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать воспаление и поддерживают функцию почек

(лосось, тунец, треска) - богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать воспаление и поддерживают функцию почек овощи , такие как шпинат, брокколи, морковь - содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье почек

, такие как шпинат, брокколи, морковь - содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье почек чеснок - обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить уровень токсинов в организме

- обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить уровень токсинов в организме цельнозерновые продукты (овес, гречка, ячмень) - богаты клетчаткой, что помогает снижать уровень холестерина и улучшает функцию почек

(овес, гречка, ячмень) - богаты клетчаткой, что помогает снижать уровень холестерина и улучшает функцию почек яблоки и груши - содержат пектин, который помогает выводить токсины и улучшает общее состояние организма

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