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Это очень сказывается на коже. Продукт №1, который является врагом кишечника

Фото: Какие продукты вредят кишечнику (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Экзема, акне, высыпания или выпадение волос - это не просто косметические проблемы. Часто их причиной является нарушение в работе кишечника. Кожа выполняет роль индикатора общего состояния здоровья и функционирования внутренних органов.

Как кишечник влияет на наш внешний вид и какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы избежать проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.

Как работает пищеварительная система?

Процесс пищеварения начинается в желудке, где пища расщепляется на белки, аминокислоты, витамины и минералы (в частности, железо и витамин B12). Далее желчные кислоты, которые синтезируются в печени, смешиваются с ферментами поджелудочной железы в двенадцатиперстной кишке, где происходит переваривание. Основное всасывание питательных веществ (белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов) происходит в тонкой кишке.

Если слизистая оболочка тонкой кишки повреждена или есть избыточный бактериальный или грибковый рост, это может вызвать:

  • высыпания на коже, дерматиты, аллергии,
  • выпадение волос,
  • вздутие живота,
  • проблемы со стулом.

Алкоголь - главный враг кишечника

Первым продуктом, который вредит пищеварительной системе, является алкоголь. Чем он крепче, тем больше вреда наносит слизистой оболочке кишечника. Алкоголь:

  • разрушает слизистую, нарушая ее функции,
  • изменяет состав кишечной микрофлоры, снижая количество полезных бифидо- и лактобактерий и увеличивая количество вредных грибков и вирусов.

Эти изменения вызывают дефицит питательных веществ и нарушение работы организма в целом.

Если у вас есть проблемы с кожей или волосами, алкоголь следует исключить полностью. Для здоровых людей иногда допустимы 100-150 мл сухого красного вина, которое даже имеет полезные свойства.

 

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