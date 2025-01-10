Это очень сказывается на коже. Продукт №1, который является врагом кишечника
Экзема, акне, высыпания или выпадение волос - это не просто косметические проблемы. Часто их причиной является нарушение в работе кишечника. Кожа выполняет роль индикатора общего состояния здоровья и функционирования внутренних органов.
Как кишечник влияет на наш внешний вид и какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы избежать проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
Как работает пищеварительная система?
Процесс пищеварения начинается в желудке, где пища расщепляется на белки, аминокислоты, витамины и минералы (в частности, железо и витамин B12). Далее желчные кислоты, которые синтезируются в печени, смешиваются с ферментами поджелудочной железы в двенадцатиперстной кишке, где происходит переваривание. Основное всасывание питательных веществ (белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов) происходит в тонкой кишке.
Если слизистая оболочка тонкой кишки повреждена или есть избыточный бактериальный или грибковый рост, это может вызвать:
- высыпания на коже, дерматиты, аллергии,
- выпадение волос,
- вздутие живота,
- проблемы со стулом.
Алкоголь - главный враг кишечника
Первым продуктом, который вредит пищеварительной системе, является алкоголь. Чем он крепче, тем больше вреда наносит слизистой оболочке кишечника. Алкоголь:
- разрушает слизистую, нарушая ее функции,
- изменяет состав кишечной микрофлоры, снижая количество полезных бифидо- и лактобактерий и увеличивая количество вредных грибков и вирусов.
Эти изменения вызывают дефицит питательных веществ и нарушение работы организма в целом.
Если у вас есть проблемы с кожей или волосами, алкоголь следует исключить полностью. Для здоровых людей иногда допустимы 100-150 мл сухого красного вина, которое даже имеет полезные свойства.
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