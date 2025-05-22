Стоматолог назвала симптом, который может привести к большим затратам: не игнорируйте его!

Что важно знать

Стоматолог Дипа Чопра рассказала, что обычная зубная боль может иметь серьезные последствия для здоровья, если ее игнорировать.

В частности, если зубная боль сопровождается воспалением зуба и отеком, то следует как можно скорее обратиться к врачу. Если не лечить, то это может привести к потере зуба, инфекциям или абсцессам, которые могут распространиться по всему телу.

"Бактерии от инфекций, зубных абсцессов или заболеваний десен могут распространиться на другие части тела, что может вызвать серьезные заболевания, такие как сепсис или инфекции челюсти, шеи или даже мозга", - сказала медик.

Нелеченые зубные инфекции часто образуют абсцессы - гнойные очаги вокруг пораженного зуба, которые могут усиливать боль и вызывать отек.

Любая зубная боль, которая длится длительное время или усиливается, может привести к необратимым повреждениям вокруг зубов, десен или челюстной кости. Как только повреждение достигает определенной точки, его обычно невозможно восстановить, и в некоторых случаях удаление зуба может быть необходимым.

Сепсис возникает, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, что приводит к распространенному воспалению, повреждению тканей и в тяжелых случаях к отказу органов.

Поэтому попытка сэкономить время или деньги, откладывая лечение, на самом деле может привести к более инвазивным и дорогостоящим процедурам позже, таким как лечение корневых каналов, операции или имплантация.

Врач также советует определить тип боли - тупая, резкая или интенсивная.

Как облегчить зубную боль

Облегчить зубную боль можно разными способами - в зависимости от причины боли. Вот несколько проверенных методов, которые могут временно помочь до визита к стоматологу: