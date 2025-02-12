"Это позволяет чувствовать сытость": Опра Уинфри раскрыла секрет своего похудения

Как похудела Опра Уинфри?

Звезда сообщила, что принимала агонист GLP-1, который является специфическим типом лекарств для похудения. Некоторые бренды GLP-1 включают Ozempic и Trulicity, хотя Уинфри не раскрыла конкретную марку.

Похудение знаменитости впервые привлекло внимание публики, когда она прошлась по красной дорожке на премьере ремейка фильма "Цвет фиолетового" в декабре 2023 года.

"Я полностью покончила заботиться о том, что говорят обо мне люди", - призналась Опра.

Опра Уинфри значительно похудела (фото: instagram.com/oprah)

Какой препарат для похудения принимала Опра?

Уинфри сказала, что принимала "GLP-1", официально известный как агонист GLP-1, класс лекарств для похудения.

Он работает, имитируя гормон GLP-1, который организм выделяет после еды, помогая людям чувствовать сытость и замедляя опорожнение желудка.

Она впервые подтвердила, что принимает препарат для похудения, в интервью изданию People, опубликованном в декабре 2023 года, но не подтвердила, какое именно лекарство принимала.

Многие предполагают, что это Ozempic, фирменный агонист GLP-1, который был одобрен Управлением по пищевым продуктам и медикаментам США для лечения диабета 2 типа.

Потеря веса является его известным побочным эффектом.

Опра Уинфри использовала комплексный подход для похудения (фото: instagram.com/oprah)

"Теперь я использую его, как чувствую, что мне это нужно, как инструмент, чтобы управлять. Он позволяет чувствовать сытость", - сказала звезда.

Отметим, что Уинфри похудела, используя препараты для похудения, здоровую диету и физические упражнения.

По ее словам, лекарства для похудения являются лишь частью ее режима поддержания нормального веса. Ведущая добавила, что последний раз ест в 16:00, выпивает очень много воды в день и использует принцип подсчета калорий. Также она повысила физическую активность и начала много ходить.