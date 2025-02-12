"Это позволяет чувствовать сытость": Опра Уинфри раскрыла секрет своего похудения
Американская телеведущая Опра Уинфри поделилась новыми подробностями о своем похудении за последние годы, в частности о том, какие препараты для потери веса она принимала.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Как похудела Опра Уинфри?
Звезда сообщила, что принимала агонист GLP-1, который является специфическим типом лекарств для похудения. Некоторые бренды GLP-1 включают Ozempic и Trulicity, хотя Уинфри не раскрыла конкретную марку.
Похудение знаменитости впервые привлекло внимание публики, когда она прошлась по красной дорожке на премьере ремейка фильма "Цвет фиолетового" в декабре 2023 года.
"Я полностью покончила заботиться о том, что говорят обо мне люди", - призналась Опра.
Опра Уинфри значительно похудела (фото: instagram.com/oprah)
Какой препарат для похудения принимала Опра?
Уинфри сказала, что принимала "GLP-1", официально известный как агонист GLP-1, класс лекарств для похудения.
Он работает, имитируя гормон GLP-1, который организм выделяет после еды, помогая людям чувствовать сытость и замедляя опорожнение желудка.
Она впервые подтвердила, что принимает препарат для похудения, в интервью изданию People, опубликованном в декабре 2023 года, но не подтвердила, какое именно лекарство принимала.
Многие предполагают, что это Ozempic, фирменный агонист GLP-1, который был одобрен Управлением по пищевым продуктам и медикаментам США для лечения диабета 2 типа.
Потеря веса является его известным побочным эффектом.
Опра Уинфри использовала комплексный подход для похудения (фото: instagram.com/oprah)
"Теперь я использую его, как чувствую, что мне это нужно, как инструмент, чтобы управлять. Он позволяет чувствовать сытость", - сказала звезда.
Отметим, что Уинфри похудела, используя препараты для похудения, здоровую диету и физические упражнения.
По ее словам, лекарства для похудения являются лишь частью ее режима поддержания нормального веса. Ведущая добавила, что последний раз ест в 16:00, выпивает очень много воды в день и использует принцип подсчета калорий. Также она повысила физическую активность и начала много ходить.
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