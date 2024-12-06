Не игнорируйте это: трихолог рассказала, когда выпадение волос свидетельствует о заболевании

Сильное выпадение волос и зуд кожи головы могут быть признаками рубцовой алопеции. Такое состояние нельзя игнорировать, ведь приводит к необратимым последствиям.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие симптомы свидетельствуют о болезни и к каким последствиям это приводит.

Что известно

По словам трихолога Ульяны Ерстенюк, рубцовая алопеция - это группа заболеваний, сопровождающихся разрушением волосяных фолликулов и появлением на их месте рубцов, где волосы больше расти не будут.

"Выпадение волос, зуд и головная боль кожи - это не просто дискомфорт", - отметила эксперт.

Это могут быть первые проявления рубцовой алопеции - одной из самых тяжелых форм выпадения волос.

Состояние опасно тем, что на месте фолликулов образуется рубец, где волосы больше не вырастут.

Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту и приступить к лечению, чтобы задержать процесс рубцевания. К сожалению, проблема хроническая и навсегда вылечить невозможно.

Рубцовая алопеция обычно выглядит как лысина на месте, где обычно есть волосы. Таких участков на голове может быть несколько. Кожа, где раньше были волосы, выглядит гладкой и блестящей.

Причина разных рубцовых алопеций недостаточно изучена. Однако все включают воспаление, направленное в верхнюю часть волосяного фолликула, где расположены стволовые клетки и сальная железа.

Почему волосы становятся сухими и медленно растут

Сухие ломкие волосы свидетельствуют о неправильном уходе, из-за чего и происходит повреждение фолликулов. Однако неправильное питание может привести к подобному состоянию.

Замедление роста волос может говорить о гормональном дисбалансе, психических расстройствах, а также систематической нехватке минералов (хрома, кальция) и витаминов (A, группы B, C, D, E).

К тому же появление седины в раннем возрасте может говорить о повышенной кислотности, потреблении соли в избыточном количестве, недостатке ферментов, перенапряжении организма, расстройстве половых функций.

Облысение у мужчин часто происходит из-за наследственного фактора, но также может говорить о болезнях сердца, риске артериального давления или повышенном холестерине. У женщин облысение происходит из-за снижения выработки эстрогена, обычно наблюдающегося при приеме гормональных препаратов и возрастных гормональных перестройках организма.