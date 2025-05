"Это четвертая стадия": знаменитый певец со слезами признался, что смертельно болен

Что сказал Брэд Арнольд

"У меня для вас не слишком хорошие новости сегодня", - сказал в видео 46-летний Арнольд, обращаясь к фанам группы.

Музыкант рассказал, что недавно был госпитализирован, и впоследствии получил диагноз - светлоклеточная почечно-клеточная карцинома, которая распространилась на легкие и дала метастазы.

"Это четвертая стадия, и это, скажем так, не очень хорошо", - отметил Арнольд, добавив, что опирается на свою веру и "не боится" этого диагноза.

Брэд эмоционально поблагодарил фанатов "за все воспоминания, пережитые вместе".

"Теперь я действительно верю, что песня "It's Not My Time" - именно обо мне", - написал он, ссылаясь на хит группы 2008 года.

"Впереди будет настоящая битва, так что мне нужны ваши молитвы! Вы - лучшие фанаты в мире. Мы вас любим!" - говорится также в публикации.

Что известно про 3 Doors Down

Группа 3 Doors Down была основана в 1996 году в штате Миссисипи вокалистом Брэдом Арнольдом, басистом Тоддом Гарреллом и гитаристом Мэттом Робертсом (умер в 2016 году от передозировки рецептурными препаратами в возрасте 38 лет).



Широкую известность группа получила после релиза дебютного альбома "The Better Life" (2000), в который вошел мировой хит "Kryptonite". Песня собрала более миллиарда прослушиваний на Spotify. В дальнейшем 3 Doors Down выпустили успешные альбомы "Away from the Sun", "Seventeen Days" и "Time of My Life".



Стиль группы сочетает альтернативный рок, пост-гранж и хард-рок.

Тур 3 Doors Down должен был начаться 15 мая в Дейтона-Бич, после чего группа планировала поездку по стране с несколькими совместными выступлениями с Creed.