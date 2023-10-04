"Это был кошмар": Виктория Бекхэм рассказала о предполагаемом романе Дэвида, который едва не положил конец их браку

Виктория - о кризисе в отношениях с Дэвидом

В тот период, говорит Виктория, ей казалось, что мир был против нее с мужем.

Но, что более важно, они сами были друг против друга.

Дизайнер добавила: тогда она была очень обижена на Дэвида, и это было "самое несчастное состояние, которое звезда когда-либо испытывала за всю свою жизнь".

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Когда мы были в Испании, у нас тоже не было ощущения, что мы есть друг у друга. И это грустно. Я даже не могу передать вам, насколько это было тяжело и как это повлияло на меня. Это был кошмар", - призналась. знаменитость.

Дэвид также не скрывает: для них обоих это было тяжелое время.

Он описывает давление, с которым супруги столкнулись, и то, что впервые в браке Дэвид и Виктория испытали такое пристальное внимание.

"Были дни, когда я думал: "Как я пойду на работу? Как я буду выходить на тренировочное поле и выглядеть так, будто все хорошо?". Каждый день, когда я открывал глаза, мне становилось физически плохо. Как мне это сделать?", - вспомнил экс-футболист.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но, несмотря на трудности, паре удалось спасти отношения.

История их любви служит напоминанием о том, что идеальных отношений не бывает, но при наличии преданности и понимания можно преодолеть даже самые сложные испытания.

Что касается женщины, с которой спортсмена обвиняли в романе, ее имя не упоминается в фильме.