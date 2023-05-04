"Это было что-то страшное": муж Русланы Писанки впервые рассказал о борьбе с болезнью жены

Как узнали о болезни

По словам мужа, зимой 2022 года Руслана Пысанка во время одного из своих спектаклей сломала ногу. С того момента в ее жизни все пошло кувырком.

Известно, что во время полномасштабного вторжения дом, где многие годы жили Руслана на Игорь, оказался в самом эпицентре ожесточенных боев. Тогда Игорь принял решение отправить свою жену в Германию, где она будет в безопасности и сможет пройти лечение сломанной ноги.

Он отметил, что в подвал дома было тяжело сносить всех во время обстрелов оккупантов. В тот момент у мамы Русланы была четвертая стадия рака, она почти не ходила.

Тогда Исаков принял решение любой ценой вывезти актрису в безопасное место. Они 3 дня ехали в Ивано-Франковскую область, знаменитости было очень тяжело.

"Говорю: "Русь, смотри, мы не знаем, что здесь будет. У тебя сломана нога и очень сложный перелом. Давай, говорю, тебя отправим хоть куда-нибудь". Я ее уговорил, слава Богу, у нас были загранпаспорта с собой. Я сказал, что в Германию было бы неплохо, потому что там у нее кум живет. Она уехала без вещей, без ничего, с одним пакетиком и ходунками. Это было что-то страшное", - вспоминает Игорь.

Руслана Писанка и Игорь Исаков (facebook.com.ruslanapisanka)

Как умерла мама актрисы

В частности, Исаков пробыл на Западе Украины несколько недель и после этого решил ехать с Диной Васильевной, мамой Русланы, домой.

"Последнее, что она помнит, наверное, как садилась в машину. Теща приехала домой и, к сожалению, больше ее не стало. Я не знал, как сказать об этом моей Руси. У нее был шок", - говорит Игорь.

Муж Русланы говорит, что она всегда была улыбчивой и дружелюбной, даже тогда, когда узнала о своей страшной болезни.

"Однажды она позвонила мне и сказала: не волнуйся. Все хорошо, но у меня опухоль. Врачи сказали, что все операбельно, поэтому мы все сделаем, все будет хорошо", - рассказал он.

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков (скриншот)

Однако, когда пришел документ с диагнозом Писанки для того, чтобы муж мог выехать из страны, там было написано, что это уже было "паллиативное лечение".

"Я когда собирался ехать к ней, она мне прислала огромный список. Это и мультиварка, и сковородки, и бокалы. Она попросила привезти ей все парики. И к сожалению, все эти парики ей пригодились. Мне пришлось подстригать Русю. Это был такой момент очень неприятный", - сообщил муж Русланы Писанки.

Он отметил, что сейчас каждый уголок их общего дома напоминает ему о Руслане.

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова (скриншот)

Сейчас он мечтает только об одном - перевыпустить легендарную книгу с рецептами Русланы.