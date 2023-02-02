"Это была сцена из ужасов": в Таиланде россиянка откусила туристке часть пальца

Детали ЧП

Британка со своей подругой из Германии выгуливала свою собаку с на пляже острова, когда они заметили незанятое кресло-мешок рядом с парой туристов. Они решили занять его, чтобы отдохнуть и расслабиться.

Россиянка по имени Варвара оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки.

После этого, как рассказывает немецкая туристка Моника, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила нашу нападавшую по голове.

По словам немки, россиянка была в бешенстве, она схватила ее подругу за руку и откусила ей часть пальца.

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Россиянка откусила британке часть пальца (Скриншот thethaiger.com)

"Она выплюнула палец и улыбнулась. Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", – рассказала Моника.

Россиянка со своим партнером пытались спастись бегством, но были быстро задержаны полицейскими.

У Варвары была только фотография паспорта, поэтому полиция приказала ей принести настоящие документы из гостиницы в участок. Однако россияне быстро улетели на самолете в Малайзию.

Анджелина изначально была доставлена ​​в больницу на острове Самуи, но в конечном ее отправили Великобританию для операции по реплантации.

Моника добавила, что сейчас врачи делают все возможное для ее подруги.