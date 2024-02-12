"Это была месть". История жизни и детали смерти известного пилота Владислава Рыкова

10 февраля в Виннице попрощались с одним из лучших пилотов Су-25 - Владиславом Рыковым, который погиб от российской ракеты. Его историю рассказали Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу командования ПС ВСУ.

История жизни Владислава Рыкова

По словам командира погибшего пилота, Героя Украины, подполковника Ростислава Лазаренко, Владиславу было шесть, когда бандиты убили всю его семью.

Сам мальчик получил ранения и остался жив.

"Впоследствии у него появится настоящий ангел-хранитель, которого он будет называть родным отцом... Полный кавалер орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" - один из лучших украинских летчиков-штурмовиков", - написали о Рыкове в ВС ВСУ.

Владислав Рыков (фото: facebook.com/kpszsu)

Вспоминая день, когда не стало летчика-штурмовика, Лазаренко рассказал, что это был обычный "боевой день".

Пилотам было поручено типичное задание - нанесение ударов по врагу. Они изучили цели, обсудили план и подготовились к вылету.

"Все, как всегда... Влад пожал руку. Вылет.... Жить ему оставалось 17 минут, - На самом деле, ты никогда этого не чувствуешь... Война почему-то забирает самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет...", - вспоминает утро 7 февраля командир.

Похороны Владислава Рыкова (фото: facebook.com/kpszsu)

Ракета, запущенная оккупантами, атаковала украинский самолет в присутствии Ростислава Лазаренко, который следил за двумя украинскими штурмовиками и контролировал происходящее в пункте управления.

Он также заметил истребитель противника.

По его словам, россияне впервые за долгое время воспользовались ракетой Р-37. Этот ракетный удар не оставил самолету никаких шансов, все произошло за считанные секунды.

"Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. И я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире. Я убежден: это была месть, ведь накануне мы конкретно "насыпали" рашистам... Влад был очень ценен для меня. Давно решил беречь его, по крайней мере пытаться. Но как уберечь на войне", - говорит Лазаренко.

Похороны Владислава Рыкова (фото: facebook.com/kpszsu)

Ответ на этот вопрос неизвестен даже отцу Влада, Юрию Покусаю, который взял опеку над маленьким мальчиком, узнав, что тот остался сиротой.

Родственник погибшего поделился воспоминаниями о детстве сына, когда они часто вместе проводили время на аэродромах, и мальчик с восторгом смотрел в небо.

Именно эти воспоминания помогли Владиславу быстро определиться с выбором профессии - он поступил в Харьковский национальный университет воздушных сил.

"Моя жизнь тесно связана с авиацией, поэтому мы часами могли обсуждать различные профессиональные моменты. А с начала широкомасштабного вторжения еще и "работали" рядом, сын - в боевом штурмовике, я - с гражданским воздушным патрулем", - рассказал отец пилота.

"Случалось, что и пуски по нам осуществляли почти одновременно... Почему-то всегда самоуверенно думал, что с ним все будет хорошо... Я очень рано стал отцом и, к сожалению, очень рано потерял сына...", - добавил он.

Отметим, что у Рыкова осталась жена и маленькая дочь Мира.

Владислав Рыков с дочерью (фото: facebook.com/kpszsu)

Командир дал обещание, что будет всегда поддерживать их.