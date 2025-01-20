Это безопасное похудение. Сколько калорий есть, чтобы сбросить 2 килограмма за месяц

Хотите похудеть и не получается? Врач рассказала, сколько калорий вы должны есть, чтобы безопасно терять полкилограмма в неделю.

Что именно необходимо для безопасной потери веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

Сколько калорий есть для потери веса?

Не забывайте, что жир на животе может быть признаком того, что ваше здоровье под угрозой, среди связанных с этим опасностей диабет 2 типа и сердечные заболевания.

Доктор Салейха Ахсан поделилась способом точно вычислить, сколько калорий нужно каждому человеку, чтобы достичь своей цели потери веса. Это может помочь вам сбросить 2 килограмма один месяц, а также 2 сантиметра в талии.

Именно диета, а не физические упражнения, является лучшим способом убрать жир с живота.

"Скорость уменьшения талии зависит от человека, поэтому даже если вы уменьшите потребление калорий на рекомендуемое количество, ваши результаты могут отличаться", - сказала она.

Но в среднем добровольцы, которые испытали этот метод, уменьшали размер талии в среднем на 2 сантиметра. Вы также должны помнить, что по мере похудения вам нужно будет уменьшить потребление калорий, чтобы продолжать наблюдать результаты.

"Со временем вы теряете вес, и вам нужно будет пересчитать свои потребности в калориях. С новым весом вы заметите, что ваша суточная потребность упала. Поэтому вам нужно снова снизить количество калорий, чтобы удерживать суточную потребность на 500 калорий ниже. Пересчитав, вы будете продолжать терять 0,45 кг в неделю", - уточнила эксперт.

Каждый день вы должны есть:

Три порции углеводов размером с кулак

Две порции нежирного белка размером с ладонь

Две горстки овощей или салата

Две порции фруктов размером с кулак

Две порции жира или масла, покрывая кончик большого пальца

Вы также можете иметь 200 мл/⅓ пинты молока или две 125-граммовые чашки натурального или низкокалорийного йогурта.

"Как правило, вы можете есть обычную пищу, если вы уменьшите размер порции. Избегайте или ограничивайте сладкие и жирные продукты, такие как фаст-фуды", - добавила врач.