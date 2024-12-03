"Это батарейки организма": нутрициолог рассказала, что придает энергии телу и продлевает жизнь

Что такое митохондрии

По словам нутрициолога Елены Костюк, митохондрии - это органели, которые обеспечивают каждую клетку энергией для жизни.

Их значение трудно переоценить: они не только производят АТФ (аденозинтрифосфат), но и влияют на многие ключевые процессы в теле, включая синтез гормонов, обмен веществ и даже продолжительность жизни.

Митохондрии в теле человек получает исключительно от своей матери через яйцеклетку. Исследования на животных показали, что такие "наследственные" митохондрии могут по-разному влиять на обмен веществ у мужчин и женщин, а также на продолжительность жизни.

К тому же синтез гормонов начинается именно в митохондриях. Первые этапы создания половых гормонов, таких как эстрогены, тестостерон и прогестерон, происходят именно в митохондриях. Их функционирование критически важно для здоровья репродуктивной системы мужчин и женщин.

Митохондрии взаимодействуют с половыми гормонами, что позволяет реагировать на изменения в организме и адаптировать свою работу.

"Представьте себе, что митохондрии - это батарейки вашего тела. Чем они здоровее и активнее, тем больше энергии у вас есть для работы, тренировок и даже восстановления после стресса", - отметила эксперт.

Что вредит митохондриям

﻿﻿﻿Им вредит избыток сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Также растительные масла, богатые на Омега-6, которые провоцируют воспаление. ﻿﻿﻿Сюда относится постоянный стресс, нарушение сна, хроническое воспаление, дефицит витамина D и железа.

Чтобы поддержать митохондрии в форме, необходимо:

﻿﻿придерживаться сбалансированного питания с низким содержанием сахара

делать регулярные физические упражнения, ведь они стимулируют образование новых митохондрий

контролируйте уровень стресса, уделяйте внимание восстановлению и сну

поддерживайте нормальный уровень железа, витамина D и антиоксидантов

Важно знать, что нарушение функций митохондрий связано с развитием многих

заболеваний:

﻿﻿диабета

﻿﻿сердечно-сосудистых болезней

﻿﻿ожирение и даже некоторые формы бесплодия