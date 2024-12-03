"Это батарейки организма": нутрициолог рассказала, что придает энергии телу и продлевает жизнь

Митохондрии являются настоящими "энергетическими центрами" для всех организмов. Без них человек быстро потратит всю энергию, необходимую ему для ежедневного функционирования.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, у кого их больше всего в организме и что нужно делать, чтобы поддерживать митохондрии в норме.
По словам нутрициолога Елены Костюк, митохондрии - это органели, которые обеспечивают каждую клетку энергией для жизни.
Их значение трудно переоценить: они не только производят АТФ (аденозинтрифосфат), но и влияют на многие ключевые процессы в теле, включая синтез гормонов, обмен веществ и даже продолжительность жизни.
Митохондрии в теле человек получает исключительно от своей матери через яйцеклетку. Исследования на животных показали, что такие "наследственные" митохондрии могут по-разному влиять на обмен веществ у мужчин и женщин, а также на продолжительность жизни.
К тому же синтез гормонов начинается именно в митохондриях. Первые этапы создания половых гормонов, таких как эстрогены, тестостерон и прогестерон, происходят именно в митохондриях. Их функционирование критически важно для здоровья репродуктивной системы мужчин и женщин.
Митохондрии взаимодействуют с половыми гормонами, что позволяет реагировать на изменения в организме и адаптировать свою работу.
"Представьте себе, что митохондрии - это батарейки вашего тела. Чем они здоровее и активнее, тем больше энергии у вас есть для работы, тренировок и даже восстановления после стресса", - отметила эксперт.
Им вредит избыток сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Также растительные масла, богатые на Омега-6, которые провоцируют воспаление. Сюда относится постоянный стресс, нарушение сна, хроническое воспаление, дефицит витамина D и железа.
Чтобы поддержать митохондрии в форме, необходимо:
Важно знать, что нарушение функций митохондрий связано с развитием многих
заболеваний:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт WebMD.